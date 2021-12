Stavano pianificando un attentato terroristico: arrestati 5 giovani dell'ultradestra

Stavano preparando un attentato e per questo sono stati arrestati alcuni appartenenti all’ultradestra europea. Il fatto è avvenuto a Helsinki, capitale della Finlandia. Le manette sono scattate per cinque giovani, tutti finlandesi intorno all’età di 25 anni. “E’ stato rinvenuto materiale in possesso degli individui che, combinato con altro materiale delle indagini preliminari, rafforza la percezione della radicalizzazione dei sospetti e dà motivo di sospettarli di crimini terroristici”, afferma Toni Sjöblom, direttore delle indagini penali nel sud-ovest della Finlandia. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, "mostrano tendenze accelerazioniste". Sono parole usate in una conferenza stampa dall'esperto dei servizi di sicurezza Supo, Eero Pietila

L'accelerazionismo è un'ideologia suprematista bianca, i cui seguaci mirano a seminare tensioni interrazziali nella società. Fatto sta che l’intelligence è convinta di come il gruppo stesse per mettere in atto un’azione violenta, tanto che l’accusa è proprio quella di terrorismo. È il primo caso sospetto di terrorismo legato all’estrema destra nel Paese nordico.