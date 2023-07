Un uomo si è fatto esplodere per scappare dal tribunale di Kiev

Un uomo si è fatto esplodere nel tribunale di Kiev ed è morto, plausibilmente a causa della detonazione degli esplosivi. Il sospettato si chiama Ihor Humenyuk e si pensa sia stato lui a causare due esplosioni nel tribunale di Kiev nel tentativo di evadere. La notizia è stata comunicata dal ministro dell'Interno ucraino, Ihor Klymenko, secondo cui a parte i due feriti delle forze speciali che hanno fatto irruzione nei locali dove Humenyuk si era barricato, non ci sono altre vittime. Al momento non è chiaro come gli esplosivi siano stati introdotti in tribunale.

Lo stesso uomo aveva già fatto un attentato in Ucraina

Humenyuk era già stato accusato di un attacco terroristico avvenuto nei pressi della Verkhovna Rada, il Parlamento ucraino, il 31 agosto 2015. Nell'attentato morirono 4 militari e rimasero ferite oltre 130 persone per l'esplosione di granate.

Secondo quanto ricostruito dai giornali ucraini, l'udienza di Humenyuk era in programma per oggi. Dopo l'incontro, secondo le prime informazioni, ha fatto esplodere ordigni non identificati nella toilette e ha cercato di scappare. Successivamente, si è barricato in una stanza e mentre le forze dell'ordine tentavano l'assalto per arrestarlo, c'è stata un'altra esplosione dopo cui lo stesso Humenyuk è morto e due agenti sono rimasti feriti alle gambe.

