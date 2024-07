L'attentato a Trump, tutti i dubbi sul sistema di sicurezza e la paura per la convention repubblicana

La domanda è sempre la stessa: come è stato possibile "bucare" così i sistemi di sicurezza? Come ha fatto un ventenne armato a muoversi liberamente sui tetti, ad appostarsi e a sparare indisturbato in direzione di Donald Trump? Dopo l'attentato al tycoon il Secret Service, che supporta il servizio segreto durante questo genere di eventi, è sulla graticola. L'evidenza è che il piano per la sicurezza non ha funzionato e questo getta dubbi sul sistema intero.

L'attentato a Trump, le falle del sistema di sicurezza

Il Secret Service, durante le tappe della campagna di presidenti ed ex, agisce d'intesa con la polizia locale per mettere in sicurezza l'area dei comizi che coinvolgono anche migliaia di spettatori, si svolgono all'aperto e durano ore. Nella zona dell'incontro poi, sempre il Secret Service schiera il Counter Sniper team (per rispondere a un cecchino), il Counter Assault team (per contrastare un pericolo ancora maggiore) e uno stuolo di guardie del corpo.

Il primo dubbio è sull'ampiezza del "perimetro" stabilito dai servizi di sicurezza. Le indagini hanno accertato che l'attentatore si trovava sul tetto di un edificio vicino, a circa 150 metri da Donald Trump. "Questa è la cosa più sorprendente per me: che un ragazzo sia riuscito a salire su un tetto e sparare a un ex presidente. Avevamo forze dell'ordine in quell'edificio, il che rende ancora più sorprendente il fatto che sia riuscito ad arrivare lassù", ha detto Richard Goldinger, procuratore distrettuale della contea di Butler, Pennsylvania.

Richard Painter, funzionario della Casa Bianca sotto George W.Bush e ora professore di diritto presso l'Università del Minnesota, ha chiesto "un'indagine dettagliata su questo grave fallimento della sicurezza". "Se c'è un tetto a portata di tiro di un presidente o di un candidato alla presidenza, sono i servizi segreti a dover essere su quel tetto. Hanno mai sentito parlare del Texas Book Depository?", ha aggiunto, in riferimento all'edificio da dove Lee Harvey Oswald sparò a John F. Kennedy nel 1963.

Il nodo principale sono i potenziali errori umani commessi: le possibili quanto inaccettabili "leggerezze". Testimoni hanno raccontato ai media di aver riferito ai servizi di sicurezza di aver visto un uomo armato sul tetto, ma di non essere stati ascoltati. Un partecipante al comizio di Trump ha detto alla stampa di aver visto il tiratore "spostarsi da un tetto all'altro" e di aver avvisato la polizia. "Era a circa 200-250 metri di distanza dal luogo in cui l'ex presidente repubblicano stava parlando ieri ai suoi sostenitori", ha raccontato. Perché nonostante le segnalazioni si è intervenuti solo dopo?

Altri dubbi riguardano l'attrezzatura degli agenti. Dopo il ferimento, Trump è stato rapidamente circondato da personale dei servizi segreti che hanno coperto in un primo momento il capo del tycoon con le mani, ma non con uno scudo protettivo.

L'attacco porterà sicuramente a una revisione della sicurezza di Trump, lo scontro tra Secret Service e repubblicani è però già aperto. Il rappresentante repubblicano della Florida e veterano dell'esercito Mike Waltz ha dichiarato di avere "fonti molto affidabili" che gli hanno riferito che c'erano state "richieste ripetute" di una maggiore protezione per Trump, pare negate dal segretario alla sicurezza interna dell'amministrazione Biden, Alejandro Mayorkas. "È assolutamente falso. Anzi, abbiamo aggiunto risorse protettive, tecnologia e capacità", ha ribattuto il portavoce dell'agenzia Anthony Guglielmi.

La Convention repubblicana diventa un test per la sicurezza

Il Secret Service americano intanto assicura di essere "preparato" per la Convention del partito repubblicano a Milwaukee che si aprirà nelle prossime ore e di avere "un piano di sicurezza globale in atto". Secondo quanto riferito dall'Associated Press, la coordinatrice per la Convention, Audrey Gibson-Cicchino, ha affermato che l'attentato a Donald Trump non ha spinto il Secret Service ad apportare modifiche alla sua sezione di sicurezza della Convention.

All'evento sono attese quasi 50.000 persone. Tra questi, gli oltre 2.400 delegati che dovranno nominare il candidato alla casa Bianca e alla vice presidenza. La polizia locale sarà assistita da fino a 4.500 agenti provenienti da fuori città.

Perché ora l'allerta cresce anche in Italia

Intanto l'attentato a Trump ha cambiato le cose anche in Italia. Ambasciate, luoghi diplomatici, università e accademie statunitensi sono considerati obiettivi sensibili e dopo l'attentato a Donald Trump l'attenzione cresce. Il dispositivo di sicurezza è ai massimi livelli, come già dal 7 ottobre scorso (giorno dell'attacco di Hamas a Israele). La paura è che qualche fanatico emuli il gesto di Thomas Matthew Crooks, il ventenne che ha sparato al tycoon, prendendo di mira luoghi "simbolo" degli Usa. Secondo la lista aggiornata dal Viminale, i luoghi più esposti sono 250 e il sistema preventivo di monitoraggio continua a lavorare a pieno regime, mantenendo l'obiettivo focalizzato sul fronte dell'estremismo, considerando che in generale i posti attenzionati in Italia sono oltre 28mila. Nel caso di situazioni sospette non si può escludere che vengano effettuate bonifiche o verifiche specifiche, anche nei luoghi di ritrovo di comunità americane nelle principali città italiane e laddove possano eventualmente nascere spontaneamente manifestazioni pro-Trump - sono note quelle di orgoglio repubblicano incentrato sullo slogan "make America great again" - esposte poi al rischio di eventuali tensioni causate da qualche malintenzionato nella delicata situazione di queste ore.