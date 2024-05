Attentato contro i turisti in un mercato vicino ai Buddha di Bamiyan: è strage

Tre turisti spagnoli e un membro talebano e due civili afgano sono stati uccisi venerdì 17 maggio 2024 in un attentato a Bamiyan, nell'Afghanistan centrale. Nell'aggressione condotta da uomini armati sono rimasti feriti altri turisti di nazionalità australiana, lituana, norvegese e spagnola. Il Ministero dell'Interno della Repubblica Islamica ha riferito che la sparatoria è avvenuta nei pressi delle rovine delle sculture monumentali del Buddha distrutte dai talebani nel 2001.

Secondo testimoni oculari citati dal New York Times, almeno un uomo armato ha aperto il fuoco sul gruppo di turisti mentre lasciavano un bazar a Bamiyan, capitale della provincia omonima, secondo cui nessun gruppo ha rivendicato l'attacco. Esperti della zona ritengono l’ipotesi più probabile che l’autore dell’attacco corrisponda allo Stato islamico del Grande Khorasan (ISKP), un ramo locale dell’Isis, in conflitto con il regime talebano.

La regione in cui è avvenuto l’assalto è a maggioranza Hazara, gruppo etnico sciita, particolarmente minacciato dall’ISKP. Gli stessi esperti consultati sottolineano che le rovine dei Buddha monumentali attirano il poco ma crescente turismo che accoglie la zona e, allo stesso tempo, costituiscono un'esca per commettere azioni contro gli stranieri.

Dalla Farnesina giunge l'appello a non mettersi in viaggio verso zone ritenute non sicure, consultando sempre il sito viaggiaresicuri.it.