Aereo colpisce uccelli, motore a fuoco e la cabina si riempie di fumo: paura a bordo

C'è un video che circola in queste ore sui social che mostra quei momenti di paura a bordo. Nessuno è rimasto ferito. Un aereo di linea della Southwest Airlines, decollato da Cuba per un volo diretto in Florida, ha avuto un problema al motore ed è tornato all'Avana per effettuare un atterraggio di emergenza ieri, domenica. La comunicazione è stata fatta dalle autorità dell'aviazione cubana.

Il Boeing 737 della Southwest Airlines 3923 era diretto a Fort Lauderdale, negli Stati Uniti. Avrebbe avuto problemi al motore, che ha preso fuoco dopo aver colpito uno stormo di uccelli. A quel punto, il fumo è penetrato in maniera massiccia all'interno della cabina dell'aereo. A bordo c'erano 147 passeggeri e un equipaggio di sei persone. L'0aereo è poi atterrato senza problemi e se la sono cavata tutti con un grosso spavento.

Video da Twitter/LaRazonDigital