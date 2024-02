Attivista Lgbt celebrata nella chiesa di San Patrizio, l'arcivescovo: "Un sacrilegio"

Il funerale di una nota attivista transgender all'interno di uno dei più importanti luoghi di culto del cattolicesimo statunitense ha scatenato lo sdegno dell'arcivescovo di New York e una serie di polemiche da parte dell'ala più reazionaria della comunità cattolica. Protagonista della vicenda è Cecilia Gentili, attivista e icona della comunità Lgbtq+ morta lo scorso 6 febbraio, all'età di 52 anni.

"Pensavamo fosse una cattolica": lo sdegno dell'Arcidiocesi

I suoi funerali sono stati celebrati lo scorso giovedì all'interno della cattedrale di San Patrizio, a New York, attirando una folla di amici e sostenitori, oltre alle durissime critiche di Enrique Salvo, parroco e rettore della cattedrale: "Grazie a tutti coloro che ci hanno fatto sapere che condividono la nostra indignazione per il comportamento scandaloso durante un funerale qui alla cattedrale di San Patrizio", scrive in un comunicato emesso due giorni dopo il funerale.

"Sapevamo solo che la famiglia e gli amici stavano richiedendo una messa funebre per un cattolico, e non aveva idea che la nostra accoglienza e la nostra preghiera sarebbero state degradate in un modo così sacrilego e ingannevole. Il fatto che un tale scandalo si sia verificato nella chiesa parrocchiale d'America lo rende peggiore; il fatto che abbia avuto luogo all'inizio della Quaresima, la lotta annuale di quaranta giorni contro le forze del peccato e delle tenebre, è un potente promemoria di quanto abbiamo bisogno della preghiera, della riparazione, del pentimento, della grazia e della misericordia a cui questo periodo santo ci invita. Su indicazione dell'arcivescovo di New Yorkm Timothy Dolan- si informa infine - abbiamo offerto un'appropriata messa di riparazione".

Chi era Cecilia Gentili

Ex prostituta con problemi di dipendenze, detenuta per un breve periodo a Rikers Island, Cecilia Gentili è diventata un'attivista per i diritti dei sex workers e delle persone trans. Ha coordinato diversi programmi sanitari per transgender dirigendo l'organizzazione senza scopo di lucro "Gmhc", per la salute degli uomini gay. Gentili si è battuta per l'uguaglianza sanitaria e la legislazione antidiscriminazione.

L'attivista ha inoltre recitato nella serie televisiva FX "Pose", sulla scena del ballo da sala underground negli anni '80 e '90, esibendosi in diverse rappresentazioni teatrali. "Sono atea, ma chiedo sempre cose a Dio", diceva la 52enne nel suo spettacolo autobiografico "Inchiostro rosso", nel quale toccava argomenti come la sua infanzia in Argentina e l'assenza di fede religiosa.

Nella cattedrale di San Patrizio sono stati celebrati i funerali newyorkesi di spicco, tra cui il senatore Robert F. Kennedy, Babe Ruth, nonché i soccorritori morti nell'attacco terroristico dell'11 settembre 2001.

"La comunità Lgbtq+ di New York ha perso una paladina nell'icona trans Cecilia Gentili", ha scritto la governatrice di New York Kathy Hochul su X dopo la morte di Gentili.