Attore ritrovato morto: il corpo era sepolto sotto il pavimento di una casa

Il corpo dell'attore brasiliano Jefferson Machado Costa, scomparso a gennaio, è stato ritrovato in una cassa di legno sepolta sotto sotto il pavimento di una casa a rio de Janeiro.

Machado Costa, 44 anni, era un attore televisivo che ha recitato in diversi film brasiliani. La madre lo aveva sentito l'ultima volta il 29 gennaio scorso, quando le aveva detto che stava andando a un colloquio di lavoro e che sarebbe stato ospitato da un amico. Le indagini sono partite il 9 febbraio dopo che la polizia ha scoperto che l'attore non era tornato a casa, lasciando i suoi otto cani da soli. Inoltre, in quei giorni la madre aveva ricevuto dei messaggi dal cellulare del figlio che considerava sospetti.

La cassa in cui è stato ritrovato il corpo era stata sepolta a circa 2 metri sotto il pavimento e ci sono volute nove persone per districarla dal terreno. Stando a quanto riportano i media brasiliani, la cassa si trovava a casa dell'attore, cosa che fa pensare che l'omicidio sia avvenuto nella sua abitazione.