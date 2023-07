Il nuovo (presunto) audio di Prigozhin: "Presto altre vittorie"

Il capo della Wagner, Yevgeny Prigozhin, sarebbe tornato a far sentire la sua voce in un audio di una quarantina di secondi diffuso dal canale Telegram 'Grey Zone'. "Oggi più che mai abbiamo bisogno del vostro sostegno. Grazie per questo. Voglio che capiate che la nostra 'Marcia della Giustizia' mirava a combattere i traditori e mobilitare la nostra società. E penso che abbiamo ottenuto molto", ha dichiarato Prigozhin nell'audio che gli viene attribuito riferendosi all'ammutinamento, poi rientrato, della Wagner. "Nel prossimo futuro, sono sicuro che vedrete le nostre prossime vittorie al fronte. Grazie ragazzi!", ha aggiunto.

Intanto su un canale Telegram gestito da Wagner è stato annunciato che il gruppo fondato da Yevgeny Prigozhin sospenderà per un mese il reclutamento dopo la ribellione armata verso Mosca. "A causa della temporanea mancata partecipazione di Wagner all'operazione militare speciale" in Ucraina e "al trasferimento nella Repubblica di Bielorussia, stiamo temporaneamente sospendendo il lavoro dei centri di reclutamento regionali per PC Wagner per un periodo di un mese", si legge.

