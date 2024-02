Trovata morta la bambina di 11 anni scomparsa mentre andava a scuola: arrestato l'amico del padre

Il caso era diventato di portata nazionale, con le immagini e gli appelli su tutti i principali media. L'epilogo è drammatico. E' stato ritrovato dopo giorni di angoscia nel fiume Trinity, sotto a un ponte, il corpo di Audrii Cunningham, una ragazzina di 11 anni scomparsa giovedì scorso mentre andava a scuola in Texas: la conferma è arrivata nelle scorse ore dallo sceriffo della contea di Polk Byron Lyons. Le cause della morte sono ignote: "Non posso dire niente su questo", ha detto Lyons.

Chi è la persona arrestata

Le indagini seguono, da giorni, una pista molto precisa. L'ufficio della procuratrice Shelly Sitton sta preparando il mandato d'arresto per Don Steven McDougal, 42 anni, che era già stato fermato. E' un amico del padre della ragazzina e vive in un caravan nella proprietà della famiglia vicino a Lake Livingston, una delle più grandi riserve naturali del Texas. Qualche volta accompagnava Audrii alla fermata dello scuolabus, proprio come giovedì scorso. Audrii avrebbe dovuto prendere lo scuolabus alla fermata del suo quartiere; tuttavia, i funzionari scolastici hanno riferito all'ufficio dello sceriffo che quando lo scuolabus è passato, l'alunna non c'era. Né lei si era poi presentata a scuola in seguito. Da quel momento nessuno aveva più visto la ragazzina viva.

ABC13 ha anche appreso che McDougal è stato visto in un'officina meccanica vicino alla Highway 59 a Livingston il giorno in cui Audrii è scomparsa. I lavoratori del negozio hanno detto che McDougal era lì cercando di ottenere un pezzo di ricambio per la sua Chevy Suburban blu, aggiungendo che era sporco, coperto di terra e si comportava in modo sospetto.

La macabra scoperta

Subito interrogato dagli uomini dello sceriffo, McDougal non era stato in grado di dimostrare agli investigatori di aver effettivamente lasciato Audrii alla fermata. Aveva indicato agli investigatori una serie di posti dove aveva trascorso le ultime ore e aveva partecipato alle ricerche. Negli ultimi giorni la situazione del sospettato si era aggravata. L'uomo era già stato fermato quando è stata fatta la macabra scoperta. Ha una lunga lista di precedenti penali: non solo una condanna per reati sessuali su una bambina, secondo i media texani, ma anche per aggressione a pubblico ufficiale, possesso di droga, molestie, furto, guida pericolosa e altro ancora.

Vicino alla diga di Lake Livingston è stato ritrovato anche uno zaino di "Hello Kitty". Secondo gli investigatori è quello di Audrii Cunningham.