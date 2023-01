I macabri auguri in russo del drone caduto su Kiev: "Felice anno nuovo"

Tre morti e circa cinquanta feriti: è il bollettino degli attacchi compiuti dalla Russia in Ucraina nella notte di Capodanno, secondo quanto riferiscono fonti vicine a Kiev e l'agenzia stampa francese Afp. Su uno dei droni kamikaze che Mosca ha lanciato su Kiev nelle ultime ore, sarebbe stata aggiunta la scritta "Felice anno nuovo", stando all'immagine diffusa dal Kyiv Post.

Secondo il ministero della Difesa russo, Igor Konashenkov, gli attacchi di Capodanno, che hanno preso di mira in particolare la Capitale e altre sette regioni ucraine, puntavano a colpire le infrastrutture in cui si fabbricano droni militari. "Il 31 dicembre 2022 - si legge nel bollettino giornaliero del ministero - le forze armate russe hanno condotto un attacco aereo di precisione a lunga gittata contro le installazioin dell'industria della difesa Ucraina coinvolte nella fabbricazione di droni utilizzati per effettuare attacchi terroristici contro la Russia". Nel centro di Kiev, un missile ha sventrato notevolmente la facciata di un hotel. L'aeronautica ucraina ha anche annunciato di aver abbattuto 45 droni esplosivi Shahed di fabbricazione iraniana lanciati dalla Russia durante la notte. Non ha detto se i droni abbiano colpito i loro obiettivi.

Il portavoce della Difesa, Igor Konashenkov, ha aggiunto che "le forze russe stanno sviluppando un'offensiva nel settore di Donetsk. Gli ucraini hanno tentato senza successo di contrattaccare e di riconquistare il terreno perduto nei pressi di Dorozhnyanka, nella regione di Zaporozhzhia: le forze russe con l'artiglieria hanno scoraggiato ogni contrattacco".

? This image shows the wreckage of one of the damaged #KamikazeDrones that attacked the capital last night. The drone had an inscription “#HappyNewYear" written on the body.

The pictures were published by Andriy Nebytov, the head of police in the Kyiv region. pic.twitter.com/4dMCvNYLH8