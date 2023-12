Aumentano i prezzi del petrolio dopo gli attacchi alle navi mercantili nel Mar Rosso

Sono di nuovo a rischio le catene di approvvigionamento globali del petrolio, come conseguenza della guerra in corso tra Israele e Hamas si estende a tutto il Medio Oriente. I militanti Houthi yemeniti stanno infatti prendendo di mira da giorni le navi mercantili in transito da e verso il canale di Suez in risposta all'invasione di Gaza iniziata da Israele dopo l'attacco terroristico di Hamas. Per evitare di passare davanti alle coste dello Yemen navi container e petroliere devono prendere la rotta più lunga e costosa del Capo di Buona Speranza aggiungendo potenzialmente circa 10 giorni al viaggio e milioni di dollari. Condizione che ha portato a una nuova infiammata dei prezzi del carburante alla pompa, dopo oltre tre mesi di discesa. A spingere le quotazioni petrolifere, anche gli attacchi nel Mar Rosso degli Houthi, che stanno impedendo alle navi mercantili l'accesso al Mar Rosso, tra le principali rotte petrolifere mondiali. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, nella mattinata di oggi 19 dicembre Eni ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Per la benzina si tratta del primo rialzo dal 12 settembre: da allora Eni ha ridotto i prezzi consigliati di 24 centesimi al litro. Per il gasolio è il primo aumento dal 15 settembre, da quando i prezzi sono scesi di 22 centesimi.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati da Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina (18 dicembre) su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,767 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,768, pompe bianche 1,766), diesel self service a 1,732 euro/litro (invariato, compagnie 1,733, pompe bianche 1,730). Benzina servito a 1,909 euro/litro (invariato, compagnie 1,947, pompe bianche 1,832), diesel servito a 1,873 euro/litro (invariato, compagnie 1,911, pompe bianche 1,795). Gpl servito a 0,717 euro/litro (invariato, compagnie 0,725, pompe bianche 0,707), metano servito a 1,450 euro/kg (invariato, compagnie 1,456, pompe bianche 1,445), Gnl 1,417 euro/kg (invariato, compagnie 1,421 euro/kg, pompe bianche 1,413 euro/kg). Peggiora la situazione sulle autostrade: il prezzo per la benzina self service è di 1,854 euro al litro (servito 2,123), gasolio self service 1,827 euro/litro (servito 2,101), Gpl 0,847 euro/litro, metano 1,540 euro/kg, Gnl 1,447 euro/kg.

Che cosa succede se si blocca il Mar Rosso

Gli analisti hanno suggerito che se altre grandi compagnie petrolifere seguissero l'esempio di Pb i prezzi del petrolio (e quindi del carburante, dell'energie e di tutti i prodotti a cascata) potrebbero aumentare in modo rilevante entro una settimana o due.

Quasi il 15 per cento delle merci importate in Europa, Medio Oriente e Nord Africa venivano spedite dall’Asia e dal Golfo via mare. Ciò include il 21,5 per cento del petrolio raffinato e oltre il 13 per cento del petrolio greggio.

Cosa succederà ora è difficile da definire. Per il momento, gli Stati Uniti si sono mobilitati per formare una coalizione di 10 nazioni contro gli attacchi degli Houthi nel Mar Rosso, con Gran Bretagna, Francia, Italia e Bahrein tra i Paesi che aderiranno alla "iniziativa di sicurezza multinazionale". "I Paesi che cercano di sostenere il principio fondamentale della libertà di navigazione devono unirsi per affrontare la sfida posta da questo attore non statale", ha affermato in una nota il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin. Il Pentagono spiega in una nota che "questa è una sfida internazionale che richiede un'azione collettiva" e che per questo viene istituita l'operazione Prosperity Guardian che "sta riunendo più paesi tra cui Regno Unito, Bahrein, Canada, Francia, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Seychelles e Spagna, per affrontare congiuntamente le sfide alla sicurezza nel Mar Rosso meridionale e nel Golfo di Aden, con l'obiettivo di garantire la libertà di navigazione per tutti i paesi e rafforzare la sicurezza e la prosperità regionale".

In risposta, gli Houthi dello Yemen, che l'Iran è accusato di sostenere, affermano che non fermeranno gli attacchi nel Mar Rosso. "Anche se gli Usa riuscissero a mobilitare il mondo interno, le nostre operazioni militari (nel Mar Rosso) non si fermerebbero fin quando non si porrà fine ai crimini di genocidio a Gaza e non sarà consentito l'arrivo di cibo, medicine e carburante alla popolazione assediata nella Striscia, indipendentemente dai sacrifici che ci costerà", minaccia via X Mohammed Al-Bukaiti, esponente dell'ufficio politico degli Houthi. "La nostra guerra è morale e non abbandoneremo la responsabilità di difendere gli oppressi sulla terra, come Dio ci ha richiesto nel libro Sacro", afferma ancora.