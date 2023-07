I nuovi aumenti dei prezzi dopo l'ennesima stretta cinese

La guerra a colpi di chip tra Cina e Stati Uniti si combatte su un nuovo campo di battaglia e diventa più dura. Con una mossa improvvisa, il gigante asiatico ha annunciato una serie di restrizioni sulle esportazioni di gallio, germanio e i rispettivi composti chimici, utili per la lavorazione e produzione dei semiconduttori, ma anche per applicazioni fondamentali nel settore delle telecomunicazioni, nella costruzione di veicoli elettrici e dei pannelli solari.

La stretta all'export non viene presentata come mirata verso specifici paesi, ma è chiaro che si rivolge agli Stati Uniti e ai suoi alleati. Il provvedimento, si legge in una nota del ministero del Commercio cinese, è in linea con le disposizioni commerciali e doganali della Repubblica popolare cinese al fine di "salvaguardare la sicurezza nazionale e interessi nazionali", senza voler colpire un paese specifico. La misura è stata resa nota pochi giorni prima della visita del segretario al Tesoro degli Stati Uniti Janet Yellen a Pechino, che inizia giovedì 6 luglio, in un viaggio annunciato come l'ennesimo tentativo di stabilizzare le turbolente relazioni tra Usa e Cina, dopo che i contatti tra le due superpotenze erano stati quasi interrotti a febbraio in seguito all’incidente del pallone spia cinese sui cieli statunitensi.

Ma la mossa altro non è che una ritorsione del governo cinese alle restrizioni introdotte dagli Stati Uniti (e il conseguente pressing sui loro alleati) per provare a impedire o limitare l'accesso del rivale asiatico alla tecnologia più avanzata in materia di microchip. L’embargo voluto da Washington su alcune tipologie di semiconduttori rispecchia l'idea statunitense di rallentare l’avanzata cinese nel settore tecnologico, sia civile sia militare.

La decisione cinese è maturata pochi giorni dopo che i Paesi Bassi hanno annunciato nuove restrizioni all'export di alcune apparecchiature (le "super stampanti") del colosso Asml per produrre i semiconduttori. Per gli analisti sarebbe proprio questa mossa ad aver scatenato la rabbiosa reazione di Pechino.

Che cosa cambia con la mossa del governo cinese?

Dal prossimo 1° agosto, gli esportatori dei due metalli dovranno chiedere un'apposita licenza al ministero del Commercio cinese per iniziare o continuare a esportare questi materiali all'estero, segnalando la natura delle transazioni e dei propri clienti stranieri. Pechino sferra così un colpo ai paesi che stanno cercando di ridurre la propria dipendenza dalla Cina, in primis Stati Uniti e Unione Europea.

Il gigante asiatico è infatti il fornitore più vantaggioso al mondo in termini di prezzo, avendo mantenuto bassi i costi estrattivi e di lavorazione a differenza di altri concorrenti internazionali, come Corea del Sud, Giappone, Russia e Ucraina. In media negli ultimi anni, la Cina ha prodotto il 90% del germanio mondiale e oltre il 90% del gallio, secondo una ricerca finanziata dalla Commissione europea. Russia, Giappone e Stati Uniti controllano rispettivamente il 5%, 2% e 2% del germanio, mentre Russia e Ucraina controllano ciascuna circa il 2% della produzione mondiale di gallio.

I controlli cinesi sulle esportazioni di metalli utilizzati nei semiconduttori sono "solo l'inizio" di un lungo processo di restrizioni, hanno commentato i funzionari cinesi. Una affermazione che solleva preoccupazioni su un eventuale e ulteriore limite cinese imposto alle esportazioni di altri materiali, in particolare terre rare, la cui produzione è dominata dalla Cina con il 70% su scala mondiale, seguita da Stati Uniti, Australia, Myanmar e Thailandia, come rilevano i dati dell'United States Geological Survey (USGS). Secondo lo stesso istituto, inoltre, la Cina ha esportato 48.728 tonnellate di terre rare nel mondo, ponendosi in cima alla lista dei fornitori mondiali. Ma cosa sono le terre rare? Si tratta di un gruppo di 17 materiali diversi, utilizzati in prodotti che vanno dai laser delle attrezzature militari, ai magneti e chip che si trovano nei veicoli elettrici, nelle turbine eoliche e nell'elettronica di consumo come gli smartphone e frigoriferi.

Non è la prima volta che Pechino limita le esportazioni dei suoi ricchi giacimenti di materie prime. Il gigante asiatico ha posto uno stop alle esportazioni di terre rare a Tokyo nel 2010, a causa di una disputa sulla sovranità delle isole Senkaku/Diaoyu. E ancora. Quando Washington ha inserito nella black list il colosso tecnologico cinese Huawei nel maggio 2019, il presidente cinese Xi Jinping ha visitato alcuni fornitori di terre rare nella provincia di Jiangxi in una mossa che è stata ampiamente vista come una minaccia implicita di ritorsione contro gli Stati Uniti.

Perché proprio il limite al gallio e al germanio?

La Cina ha individuato questi due materiali per colpire la catena di approvvigionamento globale, quindi con ripercussioni anche in Europa. Il gallio e il germanio hanno un ruolo importanti nella produzione dei semiconduttori composti.

Spieghiamo meglio. La maggior parte dei processori e dei chip convenzionali sono costruiti su wafer di silicio. I chip realizzati utilizzando invece wafer a base di gallio e germanio, al contrario, sono noti come semiconduttori composti. Questi chip sono in grado di gestire potenze, frequenze e tensioni elevate, rendendoli adatti a una vasta gamma di applicazioni. I semiconduttori composti sono utilizzati per le industrie emergenti, dai veicoli elettrici alle energie rinnovabili, alla tecnologia militare.

Le paure per il settore green

La decisione del governo cinese sul limite all'export di gallio e germanio può determinare effetti sul fronte dell'energia solare e della transizione green. Il gallio e il germanio, essenziali anche nella realizzazione dei pannelli solari, sono nell'elenco dell'Ue delle materie prime critiche, considerate "cruciali per l'economia europea".

Ma la Repubblica popolare cinese, al momento, nuota in acque sicure. La Cina, che detiene il primato produttivo al mondo dei due minerali, li immette nel mercato globale a prezzi competitivi, se non stracciati. "Essendo componenti che vengono utilizzati nelle tecnologie green, ma relativamente poco importanti per la produzione di pannelli solari, non ci sarà una conseguenza immediata sul percorso di transizione energetica avviata dai diversi paesi", sostiene Francesco Sassi, ricercatore in geopolitica e mercati energetici, a Today.it. La produzione di pannelli solari, spiega Sassi, è ormai monopolizzata dalla Cina dove viene registrata la gran parte della fabbricazione dei componenti per la transizione energetica. Ma se non avviene dentro la Grande Muraglia, la produzione viene portata avanti in altri paesi vicini, come la Thailandia, Malesia e il Vietnam.

Proprio nel paese del sud-est asiatico che vuole diversificare il suo mix energetico, il gigante cinese ha trovato terreno fertile per l'esportazione e produzione di pannelli solari. Le società di ingegneria e i produttori di sistemi rinnovabili cinesi traggono vantaggio in Vietnam dal rilancio di progetti green, come l'accordo internazionale Just Energy Transition Partnership, concordato il 14 dicembre del 2022 da 36 nazioni che si sono impegnate a fornire congiuntamente 15,5 miliardi di dollari di finanziamenti pubblici e privati ??nei prossimi cinque anni, per permettere al Vietnam di allontanarsi dai combustibili fossili (Sud Africa, Indonesia e Vietnam sono le prime tre nazioni a beneficiare dei fondi previsti dall'accordo). Oltre ai finanziamenti che arrivano dai diversi governi, il paese del sud-est asiatico conosce i vantaggi della produzione in loco dei pannelli solari che viene garantita da produttori privati cinesi, sostenuti dalle banche della Repubblica popolare.

Se e quando aumenteranno i prezzi?

La misura introdotta dal ministero del Commercio di Pechino, che impone di ottenere una licenza per le esportazione di gallio e germanio, va a favore delle aziende cinesi che operano in paesi come il Vietnam. "È chiaro che il governo cinese concederà con più facilità i permessi alle stesse aziende cinesi che producono pannelli solari in paesi come il Vietnam", spiega Sassi a Today.it. Una volta prodotti nel paese del sud-est asiatico, questi sistemi per la transizione energetica vengono a loro volta esportati negli Stati Uniti - precisa il ricercatore -, dove negli ultimi anni si è cercato contestualmente di ridurre l'importazione dei pannelli solari dalla Cina e di aumentarla dai paesi del sud-est asiatico in cui il gigante cinese porta avanti i suoi affari.

Insomma, è in atto un sistema di triangolazione finalizzato ad aggirare le restrizione imposte dagli stessi paesi interessati al commercio di questi prodotti. Al momento, però, precisa Sassi, non è previsto un aumento dei prezzi dei pannelli solari perché è difficile sapere quante scorte di gallio e germanio sono ora presenti anche in altri paesi occidentali. Ma non si esclude un incremento dei prezzi nel lungo periodo, soprattutto per i prodotti che usano altri materiali, come le terre rare e materie prime critiche, che potrebbero presto finire nel mirino delle restrizioni cinesi. Una condizione che, se applicata, potrebbe rendere i mercati ulteriormente instabili.

"Accadrebbe quanto è successo con il mercato del gas naturale - precisa Sassi - dove, dopo l'inizio del conflitto in Ucraina, i prezzi sugli indici europei sono diventati ipersensibili". E questo fa sì che i prezzi finali di prodotti come i pannelli solari siano soggetti ad alterazioni di mercati derivanti da scelte politiche e contrasti diplomatici, almeno per i prossimi dieci anni. "Ma al momento è difficile sapere se un incremento dei prezzi avverrà in modo graduale o improvviso", afferma Sassi.

Quindi, come si traduce nel concreto la decisione cinese? Con le restrizioni poste all'esportazioni di questi due materiali (e probabilmente nel futuro ne arriveranno di nuove) la Cina riduce i canali di acquisizione di prodotti hi-tech e green degli acquirenti occidentali, spingendo questi ultimi a rivolgersi ad aziende che non sono sul territorio della Repubblica popolare ma vengono gestite - per la gran parte - dai cinesi. Una condizione che desta preoccupazione ai paesi occidentali. A gettar acqua sul fuoco è il gruppo taiwanese Tsmc, leader mondiale nella produzione di semiconduttori, che ha minimizzato l'impatto delle restrizioni cinesi sull'esportazione di due metalli rari essenziali per la loro produzione. L'impatto a breve termine, ha precisato il ministro dell'Economia di Taiwan, è quindi limitato, facendo intendere che l'isola si presenta ancora una volta come leader nel settore dei microchip. Un ruolo che, paradossalmente, viene rafforzato con le dispute diplomatiche tra le due superpotenze, Cina e Stati Uniti.

