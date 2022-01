Il primo paese europeo che introduce il vaccino obbligatorio per tutti gli adulti

L'Austria ha deciso di prendere il toro per le corna affrontando il Covid con l'obbligo vaccinale. E' il primo paese europeo ad imporre l'obbligo di vaccinazione per tutti gli adulti, nella speranza di sconfiggere definitivamente il virus e di non avere più nulla a che fare con lockdown e restrizioni. L'obbligo vaccinale in Austria scatterà dal 4 febbraio 2022, con multe salate per chi non rispetta le regole.

Austria, dal 4 febbraio scatta l'obbligo di vaccinazione per gli adulti

Ieri la decisione del parlamento di Vienna di approvare l'obbligo vaccinale contro il Covid per tutte le persone adulte a partire dal 4 febbraio 2022 ha sorpreso un po' tutti. Nelle ore precedenti, infatti, si parlava solo di una lotteria nazionale per chi si vaccina. L'Austria ha fatto di più, mostrando di avere il coraggio di essere il primo paese europeo a imporre l'obbligo di vaccinazione contro il Covid per tutta la popolazione adulta che risiede nella nazione. La decisione è stata presa con 137 voti a favore e 33 contro. Vale la pena ricordare che in Austria il 71,8% della popolazione è già vaccinato con due dosi. L'obbligo non riguarderà tutta la popolazione adulta: sono previste delle particolari esenzioni, come per le donne in gravidanza o per le persone che per motivi medici non possono essere vaccinate. Esclusi anche i guariti dal Covid negli ultimi sei mesi.

Multe fino a 3.600 euro per chi non rispetta l'obbligo vaccinale

Multe pesantissime per chi non rispetta l'obbligo vaccinale, con i controlli che partiranno da marzo per permettere a tutti di mettersi in regola. Le sanzioni previste vanno da 600 a 3.600 euro, cifre ben lontane dai 100 euro decisi dal governo italiano per gli over 50 che decidono di non rispettare l'obbligo vaccinale.

Cosa succede nel resto d'Europa

Navigano in ordine sparso le nazioni europee nella gestione di questa quarta ondata Covid, guidata dalla variante altamente contagiosa Omicron. Mentre l'Austria impone l'obbligo di vaccino contro il Covid per gli adulti, il primo ministro inglese Boris Johnson ha deciso di mettere fine alla gran parte delle restrizioni anti Covid. Allenta la stretta anche la Svezia per evitare la paralisi sociale. La Francia, invece, decide di togliere l'obbligo delle mascherine all'aperto e di adottare il 'pass vaccinale', certificato sullo stile del super green pass italiano che a differenza del precedente 'pass sanitario' esclude il suo rilascio con tampone negativo.