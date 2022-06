Schizofrenico l'uomo che ha investito una scolaresca a Berlino

Un morto, sei persone ancora in lotta per la vita e 29 tra feriti e persone in stato di shock: questo il bilancio dopo che ieri mercoledì 8 giugno un'auto a tutta velocità è salita su un marciapiede travolgendo i passanti nel popolare quartiere di Charlottenburg a Berlino. A 24 ore di distanza dai fatti il portavoce della polizia ha escluso che si sia trattato di un atto terroristico.

Se non sono ancora chiare le motivazioni che hanno spinto il conducente a guidare a 150 chilometri all'ora sulla folla, la polizia per ora ha deciso di trasferirlo in un ospedale psichiatrico.

Il gesto che ha portato al ferimento - tra gli altri - di una intera scolaresca in gita a Berlino dall'Assia e alla morte di uno dei professori, sarebbe stato volontario ma l'autista, che avrebbe anche tentato di fuggire prima di essere bloccato dalla folla, sarebbe un soggetto psichiatrico. Secondo quanto si apprende l'uomo, un 29enne di origini armene, sarebbe affetto da schizofrenia paranoide, una condizione che ha provocato la sua azione. Ora sarà ricoverato in un reparto di psichiatria.