L'autista la dimentica nello scuolabus, bimba di un anno muore per il caldo

Avrebbe dovuto portarla all'asilo come faceva ogni mattina, ma si è dimenticato di lei lasciandola per sei ore nel bus della scuola. Per questo una bambina di un anno è morta a causa delle alte temperature lasciando la famiglia distrutta dal dolore. È accaduto in Nebraska, negli Stati Uniti. La piccola Ra'Miyah Worthington è stata trasportata d'urgenza in ospedale, dove è stata dichiarata purtroppo morta. L'autista del bus scolastico, Ryan Williams, 62 anni, è stato arrestato con l'accusa di negligenza nella cura di un infante con conseguente morte. L'uomo ha detto alla polizia di essere stato distratto da un bambino che non voleva lasciare il furgone e di aver semplicemente dimenticato di far scendere Ra'Miyah.

"Come si fa a dimenticarne una bambina quando se ne fanno scendere due dal bus? Come hai fatto a dimenticare la mia bambina?", ha chiesto sconvolta la madre Sina Johnson. "Non riesco a capire come sia potuto accadere", ha dichiarato il padre della bambina, Rianna Worthington, alla rete locale Wcsc. "L'asilo li va a prendere al mattino, la mattina presto. Come si fa a dimenticare un bambino che tu stesso hai messo nel veicolo?". I genitori non riescono a capire come neanche il personale dell'asilo si sia accorto di nulla. "Doveva essere arrivata intorno alle otto del mattino, ci hanno chiamato solo alle 15. Mia figlia potrebbe essere rimasta lì dentro per otto, sette ore, senza finestre abbassate, senza niente. Urla. Pianti. Nessuno ha sentito nulla. Tutti erano nell'edificio mentre lei era letteralmente fuori nel parcheggio", ha detto la madre a 6 News.

L'autista, Williams, ha detto che un membro del personale è uscito per aiutarlo a prendere il bambino che non voleva lasciare il bus, poi ha chiuso il veicolo senza controllare, cosa che solitamente fa. L'uomo ha detto ai poliziotti che trasportava la bambina ogni giorno e che c'erano circa nove bambini nel pulmino quando è arrivato all'asilo. L'autista ha detto che di solito controlla il veicolo per assicurarsi che fosse pulito, ma quel giorno non l'ha fatto. Quando è tornato nel pomeriggio, ha trovato Ra'Miyah sul pavimento del sedile posteriore. L'ha presa in braccio ed è corso all'interno e a quel punto è stata chiamata l'ambulanza, ma purtroppo era troppo tardi. Ra'Miyah era la più giovane dei sei figli della coppia.

Continua a leggere su Today.it