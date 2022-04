Incidente o kamikaze?

/ Romania

Auto si schianta contro l'ambasciata russa: un morto

Il veicolo ha preso fuoco dopo essersi schiantato contro il cancello dell'ambasciata russa a Bucarest: l'uomo al volante ha perso la vita. Al momento non sono chiare le cause del folle gesto, ma la polizia non esclude che si tratti di un atto volontario