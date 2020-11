Un'automobile si è schiantata contro l'ingresso dell'ufficio della cancelliera Angela Merkel a Berlino. Lo ha confermato un portavoce della polizia tedesca alla Dpa senza aggiungere dettagli. Non si hanno notizie di vittime.

L'auto che si schianta contro la Cancelleria a Berlino

Un filmato condiviso sui social media mostra la polizia tedesca che ispeziona l'auto che si è schiantata contro il cancello dell'ufficio della Merkel e che sulla carrozzeria riporta diversi slogan politici. "Maledetti bambini e vecchi assassini", è scritto su un lato del veicolo, "Fermate la politica della globalizzazione", si legge sull'altro. La Dpa riferisce che un giornalista giunto sul luogo ha dichiarato che una persona è rimasta ferita ed è stata curata in ambulanza. Il cancello di metallo della cancelleria è stato danneggiato solo leggermente, prosegue la Dpa.

ÚLTIMA HORA 🔴 Un hombre estrella un coche contra la cancillería de Ángela Merkel en Berlínpic.twitter.com/Zwdli5E4r4 November 25, 2020

Secondo i primi dettagli della vicenda alla guida c'era un uomo di 48 anni che è rimasto illeso. Una delle parole presenti sull'auto ("Querdenken") richiama i teorici del complotto sull'emergenza coronavirus. Nei giorni scorsi migliaia di partecipanti alla manifestazione anti-mascherine a Berlino sono stati dispersi con gli idranti dalla polizia. Proprio oggi Angela Merkel ha in programma un incontro con i governatori dei Lander per discutere il prolungamento delle restrizioni in Germania. La polizia tedesca ha arrestato l'uomo. Al momento dell'incidente Merkel stava tenendo una riunione di governo in videoconferenza. Il quartiere di Berlino dove ha sede il governo è stato di recente preso di mira da manifestazioni di massa di attivisti di estrema destra e di manifestanti che negano l'esistenza di Covid-19 e quindi contestano le restrizioni.