Le finte Citroen vendute dalla Russia: Stellantis derubata dalla Cina

In Russia è nuovamente possibile comprare auto Citroen, per la precisione le Citroen C5 Aircross prodotte nello stabilimento di Kaluga, e questo nonostante le case automobilistiche occidentali abbiano abbandonato il Paese come conseguenza della guerra in Ucraina. Già il mese scorso era stata ufficializzata la produzione e da qualche settimana sono iniziate le vendite. Si tratta però di auto "contraffatte", prodotte senza il via libera della casa madre e con l'aiuto della Cina. Vediamo meglio di cosa si tratta e come, di fatto, le tensioni tra Russia e Occidente passino anche dal mercato dell'auto.

Dopo l'invasione russa in Ucraina è iniziata la risposta dell'Occidente e, come sappiamo, sono state decise una serie di sanzioni economiche. Molti marchi poi hanno deciso di sospendere le attività in Russia e lo stop ha interessato anche le case automobilistiche.

Citroën è francese e dal 2021 appartiene al gruppo automobilistico Stellantis. Il colosso dell'auto aveva una fabbrica a sud di Mosca: Kaluga. Qui erano prodotte Peugeot, Citroen, Opel e Mitsubishi (che possiede una quota del sito industriale) con una capacità annua di 125.000 veicoli. Come detto però anche Stellantis ha lasciato la Russia come risposta alla guerra.

Nei mesi scorsi la russa Automotive Technologies ha annunciato di avere avviato l'assemblaggio in serie delle crossover Citroën C5 Aircross dando anche le date di rilascio: "Le auto arriveranno nei saloni dei concessionari ufficiali Citroën a maggio 2024, ma è possibile prenotare un'auto già ad aprile". La produzione è ripresa senza il permesso della società internazionale Stellantis, che possiede i diritti sul modello. I prezzi sono quasi raddoppiati rispetto al periodo pre conflitto. Come aveva anticipato già a febbraio dall'agenzia Reuters, i veicoli sono stati realizzati grazie a kit di assemblaggio forniti dalla cinese Dongfeng Motor ad Automotive Technologies. Non è chiaro se i kit contenessero parti che rientrano nell'ambito delle sanzioni occidentali. Stellantis, sentita in merito, si era limitata ad ammettere di avere perso "il controllo di tutte le sue entità russe" dal 31 dicembre 2023.

Quello di Kaluga non è il solo stabilimento occidentale rimesso in attività dai russi. A Mosca, nell'ex stabilimento Renault, è stata lanciata la produzione in serie di automobili con il marchio Moskvich basate sulla cinese JAC JS4. Nell'ex stabilimento Nissan di San Pietroburgo nascono le cinesi Chery Tiggo 7 Pro con il marchio XCITE. L'impresa Avtotor di Kaliningrad, che produceva BMW, KIA, Hyundai, è passata alla produzione di marchi cinesi.

La ripresa del comparto auto quindi è tutta targata Cina, che aumenta il suo peso sull'economia russa mentre i costruttori occidentali sono di fatto esclusi.