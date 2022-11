Basta esenzioni alle auto elettriche, in Uk pagheranno la tassa di circolazione

Per uscire dalla crisi in cui si trova il regno Unito tutti dovranno fare la loro parte, aveva annunciato il Cancelliere dello Scacchiere Jeremy Hunt. E i possessori di auto elettriche, che fino ad ora erano stati trattati coi guanti per il bene dell'ambienta, non sono stati esclusi da questa richiesta. Nonostante i loto veicoli siano ad emissioni zero dovranno pagare l'accisa su di essi, meglio nota come tassa di circolazione, a partire dal 2025. "Poiché l'Office of Budget Responsibility ha previsto che la metà di tutti i nuovi veicoli sarà elettrica entro il 2025, per rendere più equo il nostro sistema di tassazione ho deciso che da allora non saranno più esenti dall'accisa", ha detto Hunt parlando alla Camera dei Comuni.

Al momento le aliquote della tassa di circolazione variano in base alle emissioni e all'età dell'auto, con tutti i veicoli a emissioni zero attualmente esenti. Dal 2025 a questi ultimi sarà applicata la fascia più bassa prevista per le auto nuove, attualmente pari a 10 sterline, e successivamente pagheranno la stessa aliquota degli altri veicoli. I conducenti di auto diesel o a benzina di ultima generazione pagano in genere da 120 a 945 sterline nel primo anno e poi 165 sterline all'anno per i cinque anni successivi. Anche le auto più costose sono soggette a una sovrattassa, che potrebbe colpire i nuovi veicoli elettrici.

Secondo il piano del governo di Londra rimarrebbero alcuni incentivi per le aziende che si convertono a veicoli più puliti. "Le aliquote fiscali sulle auto aziendali rimarranno più basse per i veicoli elettrici e limiterò gli aumenti delle aliquote all'1% all'anno per tre anni a partire dal 2025", ha dichiarato Hunt.

Il timore però è che questa nuova tassa possa rallentare l'espansione del mercato delle auto elettriche. "La prospettiva di costi di gestione aggiuntivi allontanerà altri aspiranti acquirenti dai veicoli elettrici, mentre altri incentivi vengono eliminati e le bollette energetiche elevate erodono i vantaggi del passaggio all'elettrico", ha dichiarato Ian Plummer, direttore di Auto Trader. Gill Nowell, responsabile dei veicoli elettrici di ElectriX, ha definito la decisione "deludente ma non sorprendente", aggiungendo: "Bisognerà lavorare di più per assicurare agli automobilisti che l'uso di un'auto elettrica rimane più economico rispetto a quello di un'auto a benzina o diesel, ed è anche migliore per l'ambiente".

Continua a leggere su Today.it