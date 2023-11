Il "volo" per diversi metri e l'incendio: il video dell'auto esplosa tra Usa e Canada

Un'auto che si lancia a tutta velocità contro un posto di blocco, urta qualcosa, "vola" per alcuni metri e poi prende fuoco nell'impatto col terreno. Questo quanto accaduto mercoledì sera sul Rainbow Bridge, che collega Usa e Canada. Conducente e passeggero sono morti, un agente è rimasto ferito. Immediatamente si è pensato a un atto terroristico ed è scattata la chiusura di quattro valichi di frontiera tra Stati Uniti e Canada e dell'aeroporto internazionale di Buffalo a New York. Ore dopo l'Fbi ha smentito questa ipotesi, non è ancora chiaro però cosa sia accaduto. Cosa sappiamo finora.

Il video dell'incidente

L'incidente è stato ripreso dalla telecamera di sicurezza e il video è stato pubblicato su X dall'agenzia statunitense Customs and Border Protection (CBP). Nella clip si vede l'auto che viaggia dal lato degli Stati Uniti ad alta velocità, poi colpisce un oggetto e "vola" in aria prima di schiantarsi al suolo ed esplodere.

CBP is working closely with @FBI, federal, state & local partners in response to a vehicle explosion at Rainbow Bridge which remains closed. Out of abundance of caution, CBP temporarily suspended inbound/outbound traffic at 3 other Buffalo crossings that have since reopened. pic.twitter.com/pTXyUsavRB — CBP (@CBP) November 22, 2023

"Al momento non vi è alcuna indicazione di un attacco terroristico" o di una minaccia per il pubblico in generale, ha riferito mercoledì sera il governatore di New York Kathy Hochultold ai giornalisti. Poco dopo l'Fbi ha diffuso una nota di chiusura indagini. "Una perquisizione della scena non ha rivelato materiali esplosivi e non è stato identificato alcun nesso con il terrorismo", si legge in un post su X.

Le autorità non hanno identificato le due persone uccise. La Cnn ha riferito che l'autista era un uomo di 56 anni che stava viaggiando in un'automobile Bentley con la moglie per assistere a un concerto. Resta poco chiaro cosa sia successo: se sia stato un gesto volontario o un incidente.

Un testimone oculare ha detto alla stazione televisiva di Buffalo WGRZ-TV di trovarsi vicino al ponte con sua moglie quando l'auto, viaggiando ad alta velocità dal lato degli Stati Uniti, ha colpito una recinzione all'incrocio ed è stata catapultata in aria prima di esplodere.

