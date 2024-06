La supercar da 200mila euro che Putin ha regalato a Kim

Un'auto di lusso da 200mila euro. Questo il regalo che il presidente russo Vladimir Putin ha portato a Kim in occasione della sua visita in Corea del Nord. Il veicolo in questione si chiama Aurus Senat Limousine L700, modello presidenziale prodotto in Russia, dal valore stimato di circa 200mila euro.

Aurus Senat, la supercar da 200mila euro

Questa supercar ha un motore 4.4 litri V8, assistito da un motore elettrico da 350 volt, per una potenza massima di 598 CV: è un'ibrida a trazione integrale lunga 6,6 metri. Il modello, che riprende lo stile retro delle limousine sovietiche ZIL e ha l'ambizione di contrapporsi ai marchi storici Bentley e Rolls-Royce, è inserito nella serie Kortez (corteo) ed è prodotta dall'ente di Stato russo Central Scientific Research Automobile and Automotive Engines Institute (Nami). Fiore all'occhiello della produzione di auto di lusso russa Aurus, in realtà sfrutta una importante collaborazione occidentale: Porsche Engineering per il motore e diversi consulenti occidentali, tra cui molte aziende del Nord Italia, per la componentistica.

Un regalo non da poco e che tra l'altro sarebbe anche proibito da una risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che vieta la fornitura di beni di lusso alla Corea del Nord. Putin e Kim hanno subito provato su strada la nuova auto, come mostrano le fotografie diffuse dai media russi e nordcoreani. A turno, prima Putin e poi Kim, hanno avuto modo di guidare la limousine presidenziale, scambiandosi sorrisi e gesti di intesa.

Il regalo di Kim: due cani Pungsan

All'auto di lusso regalata da Putin, Kim Jong-un ha risposto con due cani da caccia della razza nordcoreana Pungsan. Il leader russo, che non ha mai nascosto la sua passione per i cani, in passato aveva già ricevuto doni simili. Putin attualmente possiede almeno quattro cani, tra cui un Akita giapponese regalato da Tokyo e chiamato Yume. I Pungsan sono il cane simbolo della Corea del Nord e provengono dall'altopiano di Kaema, dove venivano usati per la caccia. Al giorno d'oggi sono diventati una razza molto rara, contrabbandata in diversi Paesi asiatici. Le leggende nordcoreane narrano di un animale talmente possente da essere in grado di affrontare una tigre e dall'animo nobile e fedele, sempre pronto a difendere i suoi padroni.