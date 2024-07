L'auto accelera all'improvviso e piomba sulle strisce pedonali: almeno 9 morti

Un'auto ha investito alcuni pedoni fermi a un semaforo nei pressi del municipio di Seul, in Corea del Sud uccidendo nove persone e ferendone quattro. Secondo quanto riportato dai media sudcoreani, l'autovettura procedeva contromano e si è scontrata con altre due auto poco prima di investire i pedoni.

WARNING: GRAPHIC CONTENT

A car hit pedestrians near Seoul city hall, killing nine people and injuring at least four, South Korean media reports said, citing police and fire officials https://t.co/a58jb7n6Ui pic.twitter.com/lm5jl354nH