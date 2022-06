Auto precipita dal terzo piano di un palazzo e si schianta al suolo: due morti

Un'auto della casa automobilista cinese Nio è precipitata dal terzo piano di uno stabile che ospita la sede dell'azienda, a Shanghai, schiantandosi al suolo. Nell'impatto hanno perso le vita due persone: si tratterebbe di due collaudatori che stavano lavorando sul veicolo, un dipendente della stessa Nio e un collaboratore di un'azienda partner. Per i due uomini non c'è stato nulla da fare. L'incidente avrebbe coinvolto una Nio ET5, berlina elettrica presenata di recente dall'azienda e definita dalla stampa come rivale della Model 3 di Tesla.

La Nio, casa automobilistica fondata solo nel 2014 e specializzata nella costruzione di veicoli elettrici, ha fatto sapere sul social network cinese Weibo che l'incidente non è stato causato da un guasto all'auto, una puntualizzazione che è stata giudicata inopportuna da più di qualche commentatore. Secondo la versione dell'azienda cinese dunque non è stato un problema tecnico della vettura a determinare lo schianto. Una delle ipotesi riportate dalla stampa locale è che il conducente dell'auto abbia sbagliato a inserire la retromarcia e anziché andare indietro sia invece partito in avanti. Al momento però si tratta di supposizioni.

I soccorsi dopo l'incidente: video

