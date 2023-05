Un auto si è schiantata contro i cancelli di Downing Street

Un automobile si è schiantata contro i cancelli di Downing Street, fuori dalla residenza del Premier britannico. La persona alla guida dell'autovettura è stata arrestata e, secondo la polizia, al momento non risulterebbero feriti. Risulta bloccata al traffico e transennata dagli agenti la zona circostante di Whitehall, dove si trovano le sedi dei ministeri. E' stato anche diffuso un video girato da un passante con uno smartphone in cui si vede l'automobile di colore grigio piombata sui cancelli e con il baule aperto. L'arresto è stato compiuto dagli agenti armati che si trovano all'ingresso della residenza del primo ministro britannico.

Non è ancora chiaro se si sia trattato di un atto intenzionale. La polizia ha detto che sta lavorando per stabilire le cause dell'accaduto, ma secondo le prime indiscrezioni non si tratterebbe di terrorismo.

(Notiza in aggiornamento)