Auto sulla folla a Berlino: cosa sappiamo

Un'auto ha travolto più persone a Berlino, nella parte ovest della città. Fin ora, il bilancio è di diversi feriti, alcuni gravi e in pericolo di vita, e un morto. I media tedeschi riportano dell'arresto del conducente, che la polizia di Berlino ha comunicato essere un 29enne di origini armene. Dopo aver investito queste persone, l'auto è entrata in una vetrina di un negozio, ma senza ferire nessuno all'interno. Bild ha riportato che nel veicolo era stata ritrovata una lettera di confessione, ma il fatto è stato smentito dalla polizia. Il conducente ha riportato solo ferite lievi. Il luogo dell'incidente, in cui sono presenti circa 60 vigili del fuoco e un centinaio di poliziotti, è molto vicino a quello dell'attentato in cui persero la vita 12 persone nel dicembre 2016, quando il tunisino Anis Amri si schiantò sulla folla di un mercatino di Natale.

Le cause e le indagini

La natura dell'incidente non è ancora stata chiarita. Il portavoce della polizia Thilo Cablitz ha giustificato lo sgombero con l'imminente recupero del veicolo dell'incidente dalla finestra della filiale di Douglas. "Indaghiamo nello spettro che va dagli incidenti stradali agli atti intenzionali. Dobbiamo quindi adottare tutte le misure di sicurezza". Durante un'intervista sul posto, la responsabile degli interni della regione di Berlino Iris Spranger ha dichiarato che nell'auto non sarebbe stata trovata una vera e propria lettera di rivendicazione ma dei cartelli riferiti alla Turchia.

Der Fahrer kam aus Westen. Zwischen erstem Unfall und letztem liegt eine Strecke von schätzungsweise 200 Metern. Siehe Kameraschwenk ?? @welt pic.twitter.com/XkXNVUFZRK — Alexander Dinger (@AlexanderDinger) 8 giugno 2022

La polizia ha comunque arrestato l'uomo per identificarlo e interrogarlo, dopo che, come viene riportato, pare essere stato trattenuto sul posto dai passanti. La polizia di Berlino ha scritto su Twitter che si tratta di un uomo di 29 anni di origini armene. Tuttavia, il Berliner Morgenpost parla di un video di un testimone oculare in cui un uomo viene portato via dalla polizia, con un aspetto che non sembra combaciare con la descrizione data dalla polizia. Nel video, l'uomo sembra dire in un tedesco piuttosto stentato: "Per favore aiutatemi". Alla fine del filmato Alla fine del video qualcuno risponde: "Aiutare cosa? Ne hai quasi uccisi due". Il tweet con il video è stato successivamente cancellato.

La dinamica

L'incidente è avvenuto nella parte ovest di Berlino, nel quartiere di Charlottenburg. La dinamica è poco chiara, ma pare che all'incrocio con Rankestrasse, l'autista avrebbe lasciato la strada investendo i pedoni. Successivamente ha proseguito guidando un altro isolato prima di sfondare la vetrina di un negozio. Un testimone oculare ha visto "una persona e oggetti volare in aria" mentre un'altro testimone presente al momento del fatto ha detto che l'uomo stava guidando a circa 150 km/h, ma non c'è nessuna conferma di questo dato.

Una scolaresca è stata interessata dall'impatto: secondo Bild sarebbero 12 gli alunni feriti, insieme a un insegnante, mentre l'unica vittima fin ora accertata secondo il Die Welt è un'insegnante di 51 anni, anche lei della scolaresca. Il numero totale dei feriti non è chiaro: secondo le prime informazioni date dai vigili del fuoco le persone interessate erano circa 30, ma successivamente il numero è sceso a 8. La polizia ha invece parlato di dodici persone coinvolte. I feriti gravi al momento sono nove.