Autobus tampona due auto e precipita nel fiume: morti e feriti tra i passeggeri

Tragedia a San Pietroburgo, in Russia, dove l'autista di un bus con a bordo almeno 20 passeggeri ha perso il controllo del mezzo e dopo aver tamponato due auto è precipitato nel fiume Mojka. "I soccorritori hanno tirato fuori 9 persone dall'autobus. Due sono in gravi condizioni, 4 sono in stato di morte clinica. Sono in corso misure di rianimazione. Sfortunatamente, 3 persone sono morte" ha fatto sapere il Ministero delle emergenze russo aggiungendo che "le operazioni subacquee di salvataggio sono terminate".

Multata la società del bus

L'incidente si è verificato intorno alle 12:00 ora italiana. "La polizia ha ricevuto notizia della caduta di un autobus con passeggeri a bordo dal ponte del fiume Moyka, vicino alla via Bolshaya Morskaya. Secondo i dati preliminari, circa 20 persone erano a bordo del veicolo quando è avvenuto l’incidente", ha affermato il dipartimento regionale del ministero dell’Interno russo. Il governatore della città, Aleksandr Beglov, ha farro sapere stramite Telegram di essere presente sul posto per controllare le operazioni di soccorso, a cui hanno preso parte quasi 70 persone e 18 attrezzature.

Come riferito dall'agenzia di stampa Tass, sulla tragedia sono stati aperti due fascicoli d'inchiesta penali. La società proprietaria dell'autobus, la "Taxi", è stata multata per 400 mila rubli a causa di irregolarità con la licenza. Alla stessa società sarebbero state riscontrate ben 23 irregolarità amministrative negli ultimi 2 anni.