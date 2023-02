Bus si schianta contro l'asilo, due bimbi morti e sei feriti: "Atto intenzionale"

Una tragedia scuote il Canada. Due bambini sono morti e altri sei sono rimasti feriti quando un autobus urbano si è schiantato con un asilo nel sobborgo di Laval a Montreal. Erano le 8.30 di mattina quando il mezzo ha impattato contro la Garderie Éducative de Sainte-Rose nel quartiere di Sainte-Rose sulla Terrasse Dufferin. Il bilancio è pesante, lo sconcerto diffuso nella comunità.

L'autista è stato arrestato

L'autista dell'autobus, Pierre Ny St-Amand, un impiegato di 51 anni del sistema di trasporto pubblico del comune di Laval, è stato arrestato per omicidio e guida pericolosa, ha riferito mercoledì la polizia. "Pensiamo che sia stato un atto intenzionale, ma non conosciamo il movente", ha detto il capo della polizia di Laval, Pierre Brochet. Il sindaco del sobborgo, Stéphane Boyer, ha detto ai media che l'autista lavorava per la Société de transport de Laval da crca 10 anni e non aveva mai avuto incidenti degni di nota.

Un bambino è stato dichiarato morto sul posto. L'altro è stato portato in un ospedale a Laval e successivamente dichiarato morto. I sei bambini che sono stati portati in ospedale hanno riportato ferite gravi ma non sarebbero in pericolo di vita.

La polizia non ha fornito l'età delle vittime, ma circa 80 bambini di età inferiore ai cinque anni frequentano l'asilo nido. Dopo l'incidente, è stato allestito un ampio perimetro attorno all'edificio e i genitori in preda al panico che sono corsi al centro sono stati accolti in una vicina scuola elementare. Decine di veicoli della polizia e dei soccorsi sul posto.

"L'autista si è tolto i vestiti e si è messo a urlare"

Un residente locale ha raccontato di essersi precipitato sul luogo dell'incidente. Lui e tre genitori sono riusciti a bloccare l'autista, che era sceso dall'autobus, si era tolto tutti i vestiti e aveva iniziato a urlare. "La prima cosa che ha fatto è stata togliersi tutti i vestiti dopo aver aperto la portiera dell'autobus... Stava solo urlando; non uscivano parole comprensibili dalla sua bocca", ha detto Hamdi Benchaabane.

Pierre Ny St-Amand è accusato di due capi d'accusa di omicidio di primo grado, tentato omicidio, aggressione aggravata, aggressione con un'arma, lesioni personali: sarà trasferito in un ospedale psichiatrico per essere sottoposto a valutazione psichiatrica, si valuterà solo la sua pericolosità.

Le riprese di un drone mostrano che l'autobus si è schiantato contro la parte anteriore dell'asilo nido. L'edificio si trova alla fine di un vialetto, e l'autista dell'autobus avrebbe dovuto abbandonare la strada che percorreva solitamente per imboccarlo. La classe dei bambini più grandi della scuola è stata colpita. Alcuni piccoli sono rimasti incastrati sotto al bus: una scena terribile quella che si sono trovati davanti i soccorritori.

"Tutti sono terribilmente rattristati da ciò che è accaduto", ha detto il ministro delle famiglie del Quebec, Suzanne Roy. "Quando lasci i tuoi figli all'asilo per la giornata, pensi che siano in buone mani... quando accade un evento del genere, ci scuote e ci spezza". Il primo ministro canadese Justin Trudeau, così come il premier del Quebec Francois Legault, hanno espresso le loro condoglianze. Un memoriale improvvisato con fiori e peluche è stato allestito mercoledì sera sul luogo della tragedia mentre la comunità piange i bambini uccisi e feriti.