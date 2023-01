Autista sbaglia la manovra e il bus finisce nel lago: il video dell'incidente

Le immagini registrate dalle telecamere interne a un autobus pubblico nella città di Malatya, nella Turchia orientale, hanno immortalato il momento in cui il veicolo è caduto nel lago. I testimoni dell'incidente si sono immediatamente gettati in acqua per salvare i passeggeri e fortunatamente non ci sono state vittime