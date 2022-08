Autobus perde il controllo e piomba sui passanti: muoiono mamma (incinta) e due figlie

Tragico incidente a Gerusalemme, in Israele, dove un autobus ha inspiegabilmente investito un gruppo di passanti forse a seguito di un guasto tecnico, causando la morte di tre persone e il ferimento di altre sei. A perdere la vita una mamma di 40 anni, incinta del suo terzo figlio, e le sue due piccole bambine di appena 7 e 3 anni. La dinamica è ancora tutta da chiarire, non si capisce come mai l'autista non sia riuscito a fermare il mezzo.

Secondo le prime ricostruzioni il conducente dell'autobus avrebbe perso il controllo del mezzo per andarsi a schiantare su un negozio a Shamgar street, una delle vie principali della città, ma prima avrebbe investito alcuni passanti. I feriti sono stati trasportati negli ospedali locali dopo essere stati estratti dalle lamiere del bus. In totale le persone ferite sarebbero sei, di cui una in gravi condizioni (una giovane donna di 21 anni).