Autobus a 2 piani perde il controllo in curva e precipita dal ponte: è strage, 10 morti

Un autobus a due piani è precipitato da un ponte dopo aver perso il controllo in una curva. Nel tremendo schianto sono morte almeno dieci persone e altre cinquantasette sono rimaste ferite. È accaduto nella provincia himalayana del Jammu, in India. Secondo le prime indagini la causa dell'incidente sarebbe stato un mancato funzionamento dei freni.

Come riporta The Indian Express, l'autista dell'autobus avrebbe inizialmente urtato un camion già parcheggiato sul ciglio della strada per provare a fermare il veicolo, ma non ci è riuscito e sembra che a quel punto abbia perso il controllo dello sterzo, e a quel punto il veicolo è caduto giù dal ponte e nella gola. Il mezzo nell'incidente ha divelto il ponte di Jhajjar Kotli, precipitando con il suo carico di viaggiatori che provenivano dallo Stato del Bihar erano diretti a Katra, punto di partenza dal quale avrebbero intrapreso un pellegrinaggio verso Mata Vaishno Devi, la grotta raggiungibile solo a piedi che ospita un famoso tempio induista.

VIDEO | Several killed as bus going from Amritsar to Katra falls into a deep gorge near Jhajjar Kotli area of Jammu district. More details are awaited. pic.twitter.com/2Jl4oMTHqI — Press Trust of India (@PTI_News) May 30, 2023

Secondo Shashi Soodan, il direttore dell'ospedale distrettuale almeno altri due tra i feriti versano in condizioni critiche. Uno dei superstiti ha raccontato che il gruppo comprendeva alcune famiglie tutte imparentate tra loro, con molti bambini, che fortunatamente, si sono tutti salvati.

L'incidente è avvenuto un giorno dopo la caduta di un carrello di un trattore in una gola nel distretto di Jhunjhunu, in Rajasthan. Otto persone, tra cui sei donne e due minorenni, sono rimaste uccise e altre 26 sono rimaste ferite nell'incidente. L'incidente è avvenuto in serata, quando le vittime stavano tornando da un programma religioso tenuto al tempio di Mansa Mata.

Continua a leggere su Today.it