Un autobus si è scontrato contro un camion ed è finito fuori strada: diversi morti e feriti

Terribile incidente automobilistico in Florida, negli Stati Uniti. Otto persone sono morte e 45 sono rimaste ferite dopo che un autobus, che trasportava lavoratori agricoli, si è scontrato con un camioncino Ford Ranger del 2001 all'alba del 14 maggio.

Dopo l'impatto, l'autobus si è ribaltato ed è finito fuori strada. I lavoratori erano diretti alla Cannon Farms di Dunnellon, una piccola comunità agricola nella contea di Marion, per raccogliere meloni. A bordo dell'autobus viaggiavano 53 persone. Trentasette passeggeri sono stati trasportati in ospedale per ferite lievi, otto persone invece sono in gravi condizioni. La strada è stata chiusa al traffico. L a polizia autostradale della Florida sta indagando per comprendere le dinamiche dell'incidente.