Autobus esce di strada e finisce sulla folla: 22 morti

Ventidue persone sono morte nel nord della Nigeria in seguito ad un incidente che ha coinvolto un autobus che si è schiantato contro la folla prima di prendere fuoco. L'autobus con a bordo 21 persone è uscito di strada giovedì 23 marzo per l'esplosione di un pneumatico ed è finito tra i residenti del villaggio di Udubo che si erano rifugiati sotto un albero per ripararsi dal caldo. È successo lungo la rotta tra Hadeja e Potiskum.

Secondo un portavoce della polizia, Ahmed Mohammed Wakil, "il veicolo ha preso fuoco e i 21 passeggeri a bordo sono morti bruciati". Quattro passanti, tra cui un poliziotto, sono rimasti feriti.

Gli incidenti sono comuni sulle strade mal tenute della Nigeria, principalmente a causa dell'eccesso di velocità e del mancato rispetto delle regole del traffico. Più di 32.000 persone sono morte in circa 65.000 incidenti stradali in Nigeria tra il 2016 e il 2021, ha dichiarato la Commissione federale per la sicurezza stradale nel settembre 2022.