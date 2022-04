Autobus turistico si scontra contro un'auto: morte dieci persone

Dieci persone sono morte e altre 14 sono rimaste ferite in uno scontro tra un autobus turistico e un camion, sulla strada tra Assuan e Abu Simbel, nel sud dell'Egitto. Le vittime sono cinque egiziani, quattro francesi e un belga. Altri otto francesi e sei belgi sono ricoverati in ospedale in condizioni stabili. Secondo quanto riferito dal governatore della provincia, il bus si è scontrato contro un'auto, la mattina del 13 aprile, lungo la strada tra Assuan e il tempio di Abu Simbel, mentre il bus si stava recando ai templi di Esna sulla sponda occidentale del fiume Nilo. Il mezzo ha poi preso fuoco.

Gli incidenti stradali sono relativamente comuni in Egitto, dove molte strade sono in stato di abbandono e le norme sul traffico spesso ignorate. Secondo i dati ufficiali, nel 2020 circa 7.000 persone sono morte in incidenti stradali nel Paese.