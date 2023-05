Un'automobile è finita contro una fermata dell'autobus: diversi morti e feriti

Ancora una strage in Texas, a poche ore dalla sparatoria che ha ucciso nove persone. Sette persone sono morte e almeno sei sono rimaste ferite dopo essere state investite da un veicolo mentre aspettavano alla fermata di un autobus di linea, nella città di Brownsville, in Texas. Il guidatore è stato arrestato: è probabile che fosse sotto l'effetto di droghe o alcol.

La polizia della città texana ha detto che l'incidente è avvenuto intorno alle 8:30 di domenica 7 maggio. L'uomo, che guidava un Suv Land Rover, ha investito dei passanti vicini a una fermata dell'autobus nei pressi di un centro d'accoglienza per migranti, l'Ozanam Centre. Il sospettato è attualmente ricoverato in ospedale, sorvegliato dalla polizia ed è stato arrestato per "guida spericolata",ma potrebbe essere preso di mira da altre accuse, secondo il portavoce della polizia di Brownsville Martin Sandoval.

L'inchiesta determinerà se si è trattato di un incidente o di un atto deliberato, ha detto il funzionario. Secondo i resoconti dei testimoni, sembra che "l'auto abbia perso il controllo. Ora, se sia stato un incidente o sia stato intenzionale, è da verificare", ha affermato.

