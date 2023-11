Perché sulle autostrade ci sono fasci di luci colorate

La Cina ha varato un metodo particolare per ridurre gli incidenti stradali causati dalla stanchezza e affaticamento del conducente: luci laser coloratissime proiettate in cielo durante la notte.

Lo strumento ha catturato l'attenzione di molti automobilisti che guidavano sull'autostrada nella provincia dello Shandong, tanto che un conducente ha filmato il momento in cui il fascio di luce taglia il cielo notturno e ha postato il video sui social. La polizia stradale della Shandong Expressway ha confermato che si tratta di uno schermo di luce laser proiettato deliberatamente nella speranza di far viaggiare in modo più sicuro i conducenti e ridurre il rischio di incidenti.

Ma come funziona? I sistemi sono installati lungo la strada, e sono dotati di sensori avanzati che monitorano il comportamento dei conducenti. Quando rilevano distrazioni, il sistema laser emette un avviso e un segnale luminoso per riportare l'attenzione del conducente sulla strada. La luce dovrebbe stimolare il nervo visivo del conducente e alleviare la sensazione di stanchezza. Secondo le autorità la luce proiettata verso l'alto non disturba la vista del conducente.