Segnalare dove sono gli autovelox sui social è reato: previste multe salate

Un’azione di ‘gentilezza’ quale può sembrare quella di avvertire gli altri automobilisti della presenza di autovelox per strada in realtà è tutt’altro che innocente. È stata costretta a chiarirlo la polizia del Galles del Nord per porre un freno alla pratica, forse abusata, dell’alert sui social network. In pratica la polizia ha scoperto che gli automobilisti utilizzavano i social per avvertire gli altri utenti della strada del luogo e dell’orario di posizionamento dei furgoni utilizzati dagli agenti per rilevare la velocità sulle strade del Paese. I conducenti sono stati avvertiti che questa pratica in realtà non è solidale quanto dannosa e soprattutto contro la legge.

In particolare l’azione potrebbe rientrare tra i comportamenti puniti secondo la sezione 89 del Police Act 1997 in ossequi alla quale: "Chiunque resista o ostacoli volontariamente un poliziotto nell'esecuzione del suo dovere, o una persona che assiste un poliziotto nell'esecuzione del suo dovere, sarà colpevole di un reato e passibile con condanna sommaria alla reclusione per un termine non superiore a un mese o una multa non superiore al livello 3 della scala standard, o entrambi”. Segnalare, con i social o con altro mezzo, la presenza di rilevatori di velocità sulle strade è un’azione contro la legge, quindi, che può costare al trasgressore – nel migliore dei casi una multa di mille sterline. Nel peggiore alla pena pecuniaria viene affiancata anche quella detentiva.

A precisare perché questa pratica rientri tra quelle vietate dalla sezione 89 è stato un portavoce dell'unità di polizia stradale NWP che ha spiegato: "Pubblicare la posizione degli autovelox ostacola il buon lavoro svolto dal personale e dagli ufficiali per ridurre gli automobilisti che superano la velocità, che è uno dei reati "Fatal Five". Gli automobilisti potrebbero essere perseguiti se vengono sorpresi ad avvertire altri conducenti sulla strada per eventuali autovelox". Ua precisazione che è stata necessaria dopo che nell’ultimo periodo sono stati creati diversi gruppi sulla piattaforma facebook dove gli automobilisti pubblicano in tempo reale gli avvistamenti per avvisare gli altri colleghi che transitano in quelle zone.

I gruppi sono diventati popolarissimi e molto affollati. In generale si pubblicano notizie sul traffico, ma di recente una pratica che si sta diffondendo è proprio quella di segnalare gli autovelox fissi e quelli mobili della polizia ostacolando in questo modo il loro lavoro che non è quello di elevare sanzioni, quanto quello di rendere meno pericoloso il transito su determinate strade. Anche lampeggiare il guidatore per avvertirlo degli autovelox rientra tra le azioni contrarie al codice della strada. La polizia ne ha approfittato per ricordare l’articolo 110 del codice della strada che recita: "Fai lampeggiare solo per far sapere agli altri utenti della strada che ci sei". In altre parole: non sono ammessi motivi diversi dalla sicurezza in strada per l’uso dei lampeggianti. Tempi duri per gli spericolati automobilisti del Galles del Nord!