Poliziotti travestiti da Avengers arrestano un gruppo di spacciatori

Capitan America, Spider-Man, Thor e Vedova Nera che fanno irruzione in un casolare e fermano lo spaccio di stupefacenti in uno dei quartieri di Lima, in Perù. No, non si tratta della trama del prossimo film della Marvel, ma di un'operazione della polizia peruviana portata a termine con successo proprio grazie ai travestimenti da supereroi Marvel. Quattro poliziotti di una squadra speciale hanno pensato di sfruttare il periodo di Halloween per confondersi in strada con le persone travestite per i festeggiamenti. Un trucco che ha permesso al team di supereroi di passare inosservato per le vie di San Juan de Lurigancho, uno dei quartieri più pericolosi di Lima, facendo finta di promuovere un concerto, con tanto di musica di accompagnamento.

Quatre policiers déguisés en membres des Avengers font irruption dans un quartier dangereux de Lima pour arrêter plusieurs trafiquants de drogue recherchés?? pic.twitter.com/N6ZCCobgxt — LN24 (@LesNews24) November 2, 2022

Con questo espediente gli agenti sono arrivati inosservati fino al quartier generale di un gruppo di spacciatori: un colpo del martello di Thor apre la strada al blitz di una decina di agenti con la divisa di ordinanza, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area e ad arrestare tre uomini e una donna, intenti a confezionare le dosi di diverse sostanze stupefacenti. Nel casolare sono state rinvenuti enormi sacchi contenenti bustine di cocaina e cannabis. Se solitamente i poliziotti in borghese riescono a mimetizzarsi tra le persone comuni proprio non indossando alcuna uniforme o divisi, nel caso di questa operazione, ribattezzata "Marvel", i travestimenti si sono rivelati fondamentali, oltre che molto appropriati per l'occasione.