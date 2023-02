La neonata salvata dalle macerie del terremoto è stata adottata dagli zii

Ora il "miracolo" è compiuto. La neonata sopravvissuta al terribile terremoto d'inizio febbraio in Siria e Turchia, estratta dalle macerie dopo giorni e per la quale si era scatenata una sorta di gara di solidarietà è stata adottata dagli zii dopo un esame del Dna che ha confermato la parentela. La piccola Aya, il cui nome significa proprio 'miracolo' in arabo, era stata estratta viva dalle macerie del palazzo a Jindayris con ancora il cordone ombelicale attaccato. Le sue foto avevano fatto il giro del mondo e tantissimi si erano offerti di adottarla.

La bimba nata sotto le macerie, "Si chiama Aya"

Ora la neonata, ribattezzata Afraa come la madre, ha ritrovata una famiglia. Gli zii, insieme ai figli, sono ospiti da cugini dal momento che la loro casa è andata distrutta e le bocche da sfamare sono aumentate perchè loro stessi hanno avuto una bimba tre giorni dopo il terremoto. Ma nonostante la situazione difficile in cui versano, l'hanno accolta con gioia. "È una dei miei figli ora, non farò alcuna differenza tra lei e loro", ha affermato all'Associated Press lo zio Khalil al-Sawadi, sottolineando come la piccola "significhi così tanto" per loro perché "non è rimasto nessuno della famiglia a parte lei".