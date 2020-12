Baby elefante viene investito: un soccorritore lo rianima in extremis con un massaggio cardiaco

Sta facendo il giro del mondo il video del salvataggio di un cucciolo di elefante, investito da una moto mentre attraversava una strada nella provincia orientale di Chanthaburi, in Thailandia, e andato in arresto cardiaco a causa della violenza dell’impatto. A salvarlo è stato Mana Srivate,un operatore sanitario con 26 anni di esperienza che vista l’emergenza si è improvvisato anche veterinario. Mana Srivate ha spiegato a Reuters che si trovava lì per caso e quando ha visto quel piccolo elefante a terra non ci ha pensato due volte. "Il mio istinto è quello di salvare vite umane. Ho provato a immaginare dove potesse trovarsi il cuore di un elefante sulla base delle mie conoscenze e di un videoclip che ho visto online. Quando l'elefantino ha iniziato a muoversi, ho quasi pianto". Per Mana Srivate missione compiuta. Il suo gesto è ormai noto in ogni angolo (o quasi) del globo terracqueo. Per la cronaca: il motococlista ha riportato solo lievi ferite.

