Babysitter conquistava la fiducia dei genitori per abusare dei figli

Viene dall’Australia la drammatica storia di un babysitter che ha confessato di aver compiuto 141 molestie sessuali su minori in poco più di un anno. Secondo le denunce però gli abusi sessuali sarebbero molti di più: 221. Il 24enne Jareth Thomas Harries Markham di Perth, in Australia, lavorava come babysitter per moltissime famiglie della zona, grazie all’ottima reputazione che si era costruito nel tempo tra i genitori. Conquistava la fiducia degli adulti per poi abusare sessualmente dei loro figli. Utilizzava due siti web per trovare lavoro: scriveva di essere “innamorato del suo lavoro” e di essere preparato per occuparsi anche di bambini con esigenze speciali.

Australia, babysitter accusato di 221 violenze sessuali su minori

Grazie al passaparola tra i genitori, il ragazzo era riuscito ad ottenere numerosi ingaggi. Poi sono arrivare le prime 10 denunce di violenze sessuali, una delle quali su un bambino di età inferiore ai 13 anni. La polizia ha perquisito la casa del 24enne di Bennet Springs, trovando decine di file pedopornografici e una serie di armi da taglio utilizzate per la tortura. Jareth Thomas Harries Markham ha confessato 141 abusi su minori ma le denunce in poco tempo sono arrivate a 221. I crimini sarebbero stati commessi tra luglio 2020 e agosto 2021.