Escalation di violenze in Iraq: l'Iran chiude il confine

I sostenitori di Moqtada al-Sadr hanno cominciato a lasciare la Zona Verde di Baghdad, dopo l'appello del leader sciita a mettere fine alle proteste che hanno causato decine di vittime. Secondo quanto si apprende il bilancio è salito a 33 morti e circa 700 feriti il bilancio, non verificabile in maniera indipendente sul terreno, degli scontri armati in corso dentro e attorno alla Zona Verde di Baghdad. Lo riferisce la tv al Arabiya che cita il proprio corrispondente sul posto. Secondo le fonti citate, circa 20 uccisi sono seguaci del leader sciita Moqtada Sadr, la cui decisione di ritirarsi dalla vita politica ha ieri innescato la violenta mobilitazione dei suoi sostenitori.

Altre vittime si contano nelle file dei miliziani sciiti filo-iraniani rivali dei sadristi ma su questo non ci sono conferme. Altre fonti riferivano stamani dell'uccisione di almeno tre poliziotti iracheni, ma il ministero degli interni non ha confermato né smentito. Contestualmente le autorità iraniane hanno deciso di chiudere i propri confini con l'Iraq e hanno chiesto ai cittadini di non recarsi nel Paese dove ogni anno milioni di cittadini iraniani si recano nella città santa di Kerbala per il rituale di Arbaeen e che quest'anno ricorre il 16 e 17 settembre.

L'esercito federale iracheno non è intervenuto finora negli scontri armati: il ministero della difesa e l'esercito attendono ordini dal premier uscente Mustafa Kazimi, che ricopre anche il ruolo di comandante supremo delle forze armate. Il leader sciita Moqtada al-Sadr ha ringraziato l'esercito e le forze di sicurezza "per essere rimaste neutrali" durante gli scontri tra i sadristi e le milizie filo-iraniane.

Che cosa è successo

Gli scontri armati sono scoppiati quando i sostenitori del leader sciita al-Sadr hanno preso d'assalto i palazzi del potere dell'amministrazione irachena. Era stato il suo annuncio di voler abbandonare la politica, alla luce dello stallo che da quasi un anno impedisce al Paese di avere un governo, a scatenare la rabbia dei suoi sostenitori che hanno fatto irruzione nel palazzo della Repubblica nella Zona Verde.

Il paese è da tempo teatro di scontri tra le milizie sciite. Molto ruota intorno alla figura del 48enne Moqtada al-Sadr, già comandante della feroce resistenza armata sciita contro le truppe americane all'indomani dell'invasione dell'Iraq, poi influente leader politico contrario al settarismo e strenuo oppositore della Coordination Framework Alliance legata all'Iran. Fervente nazionalista, acceso populista, ha un enorme seguito tra gli sciiti che lo vedono come eroe e paladino contro la corruzione, uno dei suoi principali cavalli di battaglia. Figura nota riprodotta su poster, murales e volantini, Moqtada si mostra sempre con il turbante nero per sottolineare la linea diretta che lega la famiglia a quella del profeta Maometto.

Nel 2014 quando l'Isis irrompe sulla scena, al-Sadr ricostituisce la sua milizia, ribattezzata 'Brigata della pace', e non esita a farla combattere al fianco dell'esercito iracheno nella coalizione a guida americana contro l'autoproclamato Califfato. Nel 2018 il suo movimento Sairoon conquista più seggi di qualunque altra formazione, senza però raggiungere la maggioranza. Iniziale sostenitore di Haider al-Abadi come premier, dopo mesi di stallo si accorda con l'opposizione in favore dell'indipendente Adel Abdul Mahdi. Nonostante i tentativi di insediare un governo che affronti la situazione critica in cui versa l'Iraq, la crisi politica prosegue anche negli anni successivi, punteggiata da dure proteste di piazza, mentre nei palazzi del potere si cerca un'impossibile quadra tra influenze e appetiti.

Le elezioni nell'ottobre 2021 non riescono a modificare il quadro: sebbene i sadristi emergano come la fazione dominante, ottenendo il maggior numero di seggi (73), non raggiungono la maggioranza e non riescono a formare un governo a causa di forti contrasti con i rivali sciiti - sostenuti dall'Iran - del Coordination Framework Alliance.

Al-Sadr è il principale sostenitore delle proteste anti-governative che hanno portato migliaia di persone, soprattutto giovani, a scendere in piazza contro le condizioni di vita impossibili, la corruzione, la mancanza di lavoro, i servizi inesistenti. Il suo addio "definitivo" alla politica - annunciato su Twitter insieme a un duro attacco a coloro che hanno scelto di tenersi la poltrona invece di lavorare per mettere fine allo stallo e attuare le indispensabili riforme - si è rilevato foriero di nuove tensioni e violenze.