Qualcosa è caduto dal cielo a Kiev: "Un satellite Usa" ma la Nasa smentisce

Un lampo nel cielo di Kiev: da ore si susseguono speculazioni e commenti sui social media dopo le immagini del bagliore che ha attraversato il cielo della capitale ucraina intorno alle 22:00 e illuminando il cielo. Le autorità hanno emesso anche un allarme aereo, il primo da diversi giorni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sembrava spiegata con la caduta di un satellite Nasa, ma l'agenzia spaziale statunitense ha fatto successivamente sapere che il suo satellite Rhessi non risulta ancora rientrato nell'atmosfera terrestre.

In precedenza, il capo dell'amministrazione militare della capitale ucraina, Sergiy Popko, aveva scritto su Telegram che il fenomeno era frutto della caduta di un satellite spaziale Nasa sulla Terra. In particolare del Rhessi, il cui rientro nell'atmosfera era previsto per mercoledì, come annunciato al principio della settimana dalla Nasa. L'agenzia spaziale ha però successivamente informato, tramite un portavoce, che Rhessi era "ancora in orbita" e sia la Nasa sia il Dipartimento della Difesa americano continuavano a tracciarlo.