Fanno il bagno in mare e vengono attaccati dai delfini

Evitare di avvicinarsi ai delfini. È questo l'avviso presente su diversi cartelli nella prefettura di Fukui, in Giappone, che segnalano ai nuotatori quanto poco docili siano i mammiferi. Però l'indicazione non è stata seguita da quattro bagnanti, che sono rimasti feriti in attacchi di delfini sulla spiaggia di Suishohama, nel centro del Giappone.

Un uomo di circa 60 anni ha riportato la rottura di costole e morsi alle mani mentre nuotava a pochi metri dalla spiaggia. Un altro bagnante, sulla quarantina, ha avuto morsi al braccio in un incidente separato. Sempre la stessa mattina, altre due persone sono state ferite dai cetacei nel corso della giornata. Sono finora sei gli attacchi registrati quest'anno nella prefettura di Fukui, tanto che le autorità hanno affisso dei cartelli per segnalare il pericolo.