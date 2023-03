Perché a Bakhmut si decide il futuro della guerra in Ucraina

A Bakhmut i combattimenti sono feroci. Kiev ha dichiarato che le forze russe hanno subito più di 1.100 perdite negli ultimi giorni, con molti altri feriti gravi. La Russia dice di aver ucciso più di 220 militari ucraini nelle ultime 24 ore.

La Russia, così come l'Ucraina, ha attribuito alla città uno speciale significato simbolico. Il gruppo Wagner vuole dimostrare di poter prendere terreno quando il resto dell'esercito russo lo perde, il terreno. Zelensky ha affermato più volte che la decisione di difendere la città, il cui valore strategico di per sé è limitato, dimostra agli occhi del mondo intero che nessun posto in Ucraina viene "abbandonato": un messaggio psicologico e simbolico per tutti i combattenti ucraini.

"A Bakhmut si decide l'esito della guerra"

A Bakhmut e nell'est dell'Ucraina si decide l'esito della guerra e il destino di Kiev. E' la 'previsione' che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky affida al consueto messaggio serale su Telegram lunedì. "Dobbiamo distruggere il potere militare del nemico e lo distruggeremo. A Belogorivka, Maryinka, Avdiivka, Bakhmut, Vuhledar e Kamianka si sta decidendo quale sarà il nostro futuro. Qui si combatte per il nostro futuro", dice. "Ringrazio tutti coloro che attualmente stanno combattendo. Grazie a tutti coloro che difendono le loro posizioni e combattono per l'Ucraina e i loro fratelli", ha aggiunto.

Secondo quanto riferito dal comandante delle forze di terra di Kiev Oleksandr Syrskyi, le milizie di Wagner non smettono di tentare di sfondare le difese e di avanzare verso il centro della città, ma stanno subendo pesanti perdite. "La situazione intorno a Bakhmut rimane difficile. Le unità d'assalto di Wagner stanno avanzando da più direzioni, cercando di sfondare le difese delle nostre truppe e avanzare verso le zone centrali della città", ha dichiarato Syrskyi, aggiungendo che "nel corso di feroci battaglie, i soldati ucraini infliggono perdite significative agli occupanti".

La Russia, utilizzando enormi quantità di fanteria, artiglieria e veicoli corazzati, punta alla "caduta" a breve di Bakhmut. La presa della città rappresenterebbe il primo grande successo bellico russo dalla conquista della vicina Lysychansk più di otto mesi fa, e l'unico cambiamento significativo di controllo territoriale dalla liberazione di Kherson e delle aree circostanti sulla riva occidentale del fiume Dnipro da parte dell'Ucraina a novembre 2022. La cattura della città avvicinerebbe la Russia al suo obiettivo di controllare l'intera regione di Donetsk, una delle quattro regioni dell'Ucraina orientale e meridionale annesse da Mosca lo scorso settembre con i famigerati referendum "farsa".

L'ipotesi del gruppo Wagner a Bakhmut come capro espiatorio

A Mosca ci sarebbe un problema crescente di rapporti ed equilibri nella gestione delle risorse militari. L'Institute for the Study of War ha riferito che il Ministero della Difesa russo starebbe "deliberatamente utilizzando il gruppo Wagner a Bakhmut come capro espiatorio per la presa della città". Secondo il think tank con sede a Washington, la decisione di Mosca di impiegare i mercenari nella costosa, in termini di vite umane, conquista della città, dipenderebbe da una sorta di resa dei conti fra il ministro della Difesa russo Sergey Shoigu e il capo dello stato maggiore russo Valery Gerasimov con il fondatore della milizia Yevgeny Prigozhin.

Secondo il rapporto, la presunta strategia del Cremlino di sacrificare le forze dell'organizzazione paramilitare Wagner nella battaglia per Bakhmut arriva dopo la "implacabile campagna di diffamazione" di Prigozhin contro il Ministero della Difesa russo iniziata nel maggio 2022. La campagna si è concentrata sui fallimenti dell'esercito russo durante la controffensiva ucraina a Kharkiv e Donetsk. Poiché l'ambizione e le critiche di Prigozhin al Ministero della Difesa russo hanno allarmato Putin, è improbabile che Wagner torni al livello di sostegno che aveva ricevuto nella primavera del 2022. La compagnia dal canto suo punta alla conquista di Bakhmut per aumentare la sua credibilità all'interno del Cremlino.

Perché Bakhmut è così importante

Dopo sette mesi di combattimenti feroci nella città industriale non lontana da Donetsk, nell'Ucraina orientale, né l'Ucraina né la Russia vogliano capitolare. Nessuna ritirata tattica. Centinaia i caduti ogni giorno.

Bakhmut aveva 70.000 abitanti prima della guerra, ed era conosciuta solo per la sua industria di estrazione del sale prima della guerra. Il valore strategico e operativo è limitato, secondo il ????segretario della Difesa Usa Lloyd Austin: "La caduta di Bakhmut non significherebbe un cambio nelle sorti della guerra". Ormai in città, una distesa di macerie, sono rimasti circa 5mila abitanti, costretti a vivere in rifugi sotterranei. "L'unica svolta decisiva in questa guerra potrebbe essere la caduta di Kiev", ha detto di recente Andrea Margelletti, presidente del Cesi, Centro studi internazionali.

Quanto possono resistere le forze ucraine? Il fango di queste settimane starebbe ostacolando gli sforzi logistici, ma l'inverno non durerà ancora a lungo. Bakhmut, per quanto non decisiva probabilmente per le sorti complessive della guerra, è comunque un vero e proprio hub attraverso cui Kiev rifornisce le sue truppe nella regione, sebbene i funzionari ucraini abbiano cercato di minimizzare l’impatto di una possibile caduta della città in mani russe. Gli analisti militari dubitano che la Russia possa utilizzare la città come trampolino di lancio per avanzare speditamente verso altre città dell'Ucraina orientale, come Kramatorsk e Sloviansk. Ma il governo ucraino anche pochi giorni fa ha avvertito che il rischio esiste.

L'Ucraina sostiene che c’è anche un altro motivo per continuare a combattere per una città di media grandezza pressoché sconosciuta a molti anche in Ucraina prima della guerra. Il motivo è che le migliori unità combattenti della Russia vengono impiegate sul terreno. Ovvero, si può ridurre il potenziale offensivo del nemico, giorno dopo giorno. I funzionari occidentali stimano che tra i 20.000 e i 30.000 soldati russi siano stati uccisi o feriti finora a Bakhmut e dintorni.