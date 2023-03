Perché Bakhmut è diventata così importante nella guerra in Ucraina

Nella città di Bakhmut la linea del fronte è diventata una 'zona di neutralizzazione' che impedisce ai mercenari del gruppo Wagner di avanzare in direzione ovest. Le forze del gruppo che combatte per Mosca controllano la maggior parte della zona est, mentre gli ucraini continuano a resistere a ovest e la linea del fronte, sul fiume omonimo che attraversa la città, è molto difficile da superare per i russi. Tuttavia le forze di Kiev restano vulnerabili ai continui tentativi russi di aggirare le loro linee di difesa da nord e da sud. Questo spiega l'intelligence britannica nell'ultimo rapporto sulla situazione dei combattimenti in Ucraina divulgato dal ministero della Difesa di Londra.

"Negli ultimi quattro giorni - vi si legge - le forze del Gruppo Wagner hanno preso il controllo della maggior parte del settore orientale della città di Bakhmut, nel Donbass. Nel centro della città, il fiume Bakhmutka ora segna la linea del fronte. Le forze ucraine controllano la parte occidentale della città e hanno demolito i ponti chiave sul fiume, che scorre da nord a sud attraverso una striscia di terreno aperto larga 200-800 metri, tra aree edificate".

"Le unità ucraine - prosegue - possono sparare da edifici fortificati a ovest, e quest'area è diventata una killing zone, tanto da rendere probabilmente molto difficili le cose per le forze del gruppo Wagner che tentano di continuare il loro assalto frontale verso ovest. Tuttavia, le forze ucraine e le loro linee di rifornimento da ovest rimangono vulnerabili ai continui tentativi russi di aggirare i difensori da nord e da sud".

Sette mesi di combattimenti a Bakhmut

Dopo sette mesi di combattimenti feroci nella città industriale non lontana da Donetsk, nell'Ucraina orientale, non sorprende che né l'Ucraina né la Russia vogliano capitolare. Nei giorni scorsi Kiev ha promesso ai suoi soldati sul posto che saranno ancora inviati rinforzi. Nessuna ritirata tattica. Sarebbero centinaia i caduti ogni giorno da entrambe le parti. A Bakhmut ci sono più ragioni per cui entrambe le parti continueranno a combattere "fino alla fine". Motivi simbolici e tattici. Zelensky ha affermato più volte che la decisione di difendere Bakhmut dimostra al mondo intero che nessun posto in Ucraina sarebbe stato "abbandonato": un messaggio psicologico e simbolico per tutti i combattenti ucraini.

Bakhmut aveva 70.000 abitanti prima della guerra, ed era conosciuta solo per la sua industria di estrazione del sale prima della guerra. Il valore strategico e operativo è limitato, secondo il ????segretario della Difesa Usa Lloyd Austin: "La caduta di Bakhmut non significherebbe un cambio nelle sorti della guerra". Ormai in città, una distesa di macerie, sono rimasti circa 5mila abitanti, costretti a vivere in rifugi sotterranei. "L'unica svolta decisiva in questa guerra potrebbe essere la caduta di Kiev", ha detto di recente all'Adnkronos Andrea Margelletti, presidente del Cesi, Centro studi internazionali.

Gli scenari

La principale forza d'assalto è costituita principalmente da mercenari dell'organizzazione paramilitare russa Wagner Group , supportati da truppe russe regolari e separatisti. La compagnia punta alla conquista di Bakhmut per aumentare la sua credibilità all'interno del Cremlino e del ministero della Difesa russo (con cui il leader Prigozhin ha avuto frizioni nei mesi scorsi). Michael Clarke, ex direttore generale del think-tank britannico per la difesa e la sicurezza RUSI, ha concordato martedì che “non c’è un enorme valore strategico a Bakhmut”, ma ha osservato che la Russia, così come l'Ucraina, ha attribuito alla città uno speciale significato simbolico. Il gruppo Wagner vuole dimostrare di poter prendere terreno quando il resto dell'esercito russo lo perde, il terreno.

Quanto possono resistere le forze ucraine? Il fango di queste settimane starebbe ostacolando gli sforzi logistici, ma l'inverno non durerà ancora a lungo. Bakhmut, per quanto non decisiva probabilmente per le sorti complessive della guerra, è comunque un vero e proprio hub attraverso cui Kiev rifornisce le sue truppe nella regione, sebbene i funzionari ucraini abbiano cercato di minimizzare l’impatto di una possibile caduta della città in mani russe.

Bakhmut come trampolino di lancio per l'offensiva?

Vari osservatori dubitano fortemente che la Russia possa utilizzare la città come trampolino di lancio per avanzare speditamente verso altre città dell'Ucraina orientale, come Kramatorsk e Sloviansk. Ma il governo ucraino anche pochi giorni fa ha avvertito che il rischio esiste.

L'Ucraina sostiene che c’è anche un altro motivo per continuare a combattere a Bakhmut, se le migliori unità combattenti della Russia vengono impiegate sul terreno. Ovvero ridurre il potenziale offensivo del nemico, giorno dopo giorno. Il costo di vite umane è altissimo per entrambi gli eserciti. Ma danneggiare gravemente il potere e la reputazione di Prigozhin in Russia sarebbe un risultato importante a lungo termine, e alza la posta in gioco. A Bakhmut dunque si continuerà a combattere, la guerra è però sempre su vasta scala. Ieri nella regione di Kherson i russi hanno effettuato 71 bombardamenti, uccidendo tre persone.

Sono in piedi due scenari possibili a Bakhmut: