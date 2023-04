Terra bruciata a Bakhmut: perché la battaglia è decisiva per le sorti della guerra

Riflettori costantemente accesi sulla situazione a Bakhmut. Le forze armate russe sono "passate alla cosiddetta tattica della terra bruciata'' nella città assediata da settimane nella regione di Donetsk nell'Ucraina orientale, ha denunciato il colonnello generale Oleksandr Syrskyi, comandante delle forze di terra ucraine, aggiungendo che la Russia "sta distruggendo edifici e posizioni con attacchi aerei e fuoco di artiglieria". La difesa ucraina continua, ha sottolineato Syrskyi, spiegando che ''la situazione è difficile, ma sotto controllo.

"Bakhmut resiste"

"Bakhmut resiste e ha una scorta" di armi, ma "i russi sono più numerosi di noi e hanno più munizioni". A dirlo un paio di giorni fa è stato Yuriy Syrotyuk, un militare ucraino, in un'intervista alla televisione nazionale, precisando che la situazione a Bakhmut è "davvero dura" per le forze di Kiev, poiché sono in inferiorità numerica rispetto alle truppe russe e ai combattenti Wagner.

"È un inferno a Bakhmut. Attualmente stiamo mantenendo il fianco destro della difesa della città. L'artiglieria nemica sta sparando senza sosta", ha precisato. I combattimenti all'interno della città sono "i più difficili poiché siamo molto vicini al nemico", ha aggiunto da parte sua Serhiy Cherevaty, portavoce del Gruppo orientale delle forze armate ucraine. "Ma le vie del rifornimento sono ancora aperte e le forze ucraine mantengono le loro posizioni", ha detto, sottolineando che i combattenti mercenari di Wagner sono stati "i più aggressivi nella direzione di Bakhmut", e che nella zona sono anche impegnati paracadutisti russi e soldati di fanteria.

Rapporti non ufficiali - ricorda la Cnn -, suggeriscono che le forze russe stiano continuando la loro lenta avanzata attraverso il centro di Bakhmut e nelle parti occidentali della città, con la stazione ferroviaria come potenziale prossimo obiettivo chiave da conquistare.

BAKHMUT CITY /1345 UTC 10 APL/ Gen. Oleksandr Syrsky, the UKR commander of the E. Group of Forces visited the Bakhmut front. He stated that RU has resorted to the ‘Syrian tactic’ of conducting indiscriminate air and artillery strikes on the urban area. Heavy fighting ongoing. pic.twitter.com/36ei7lVRnt — Chuck Pfarrer | Indications & Warnings | (@ChuckPfarrer) April 10, 2023

L'Ucraina ha anche accusato Mosca di aver usato tattiche di "terra bruciata" la scorsa estate nell'assalto a Sievierodonetsk, una città nella regione orientale di Luhansk. Le forze di Kiev furono costrette a ritirarsi a luglio dopo un assalto russo massiccio. Membri dello Stato maggiore ucraino hanno inoltre affermato che nella difesa di Bakhmut si starebbe prendendo tempo per costruire e ricostituire le forze per la tanto evocata offensiva di primavera e che si stanno infliggendo enormi perdite alle forze russe che cercano di prenderne il controllo.



Il generale Syrskyi ha inoltre dichiarato che il Cremlino sta portando forze speciali e unità d'assalto aviotrasportate per sostenere l'attacco alla città, poiché i membri del gruppo paramilitare russo Wagner sono ormai definitivamente "esausti", visto che i “wagneriani” guidano l'assalto a Bakhmut da diversi mesi. Ieri a Bakhmut ha fatto capolino pure uno dei leader separatisti filorussi, Denys Pushilin, a capo della regione occupata di Donetsk. Ha pubblicato su Telegram immagini in cui lo si vede in tuta mimetica, davanti a una piazza invasa dai detriti e dalle macerie in un'area centrale della città mineraria nel Donbass.

Perché Bakhmut è così importante

La Russia, utilizzando enormi quantità di fanteria, artiglieria e veicoli corazzati, punta alla "caduta" a breve termine di Bakhmut. La presa della città rappresenterebbe il primo grande successo bellico russo dalla conquista della vicina Lysychansk circa dieci mesi fa, e l'unico cambiamento significativo di controllo territoriale dalla liberazione di Kherson e delle aree circostanti sulla riva occidentale del fiume Dnipro da parte dell'Ucraina a novembre 2022. La cattura della città avvicinerebbe la Russia al suo obiettivo di controllare l'intera regione di Donetsk, una delle quattro regioni dell'Ucraina orientale e meridionale annesse da Mosca lo scorso settembre con i famigerati referendum "farsa".

Dopo oltre otto mesi di combattimenti feroci nella città industriale non lontana da Donetsk, nell'Ucraina orientale, né l'Ucraina né la Russia vogliano capitolare. Nessuna ritirata tattica. Centinaia i caduti ogni giorno. Bakhmut aveva 70.000 abitanti prima della guerra, ed era conosciuta solo per la sua industria di estrazione del sale prima della guerra. Il valore strategico e operativo è limitato, secondo il ????segretario della Difesa Usa Lloyd Austin: "La caduta di Bakhmut non significherebbe un cambio nelle sorti della guerra". Ormai in città, una distesa di macerie, sono rimasti tremila abitanti secondo alcune stime, tutti costretti a vivere in rifugi sotterranei. "L'unica svolta decisiva in questa guerra potrebbe essere la caduta di Kiev", ha detto di recente Andrea Margelletti, presidente del Cesi, Centro studi internazionali. Ma c'è chi non la pensa così.

Bakhmut, per quanto non decisiva probabilmente per le sorti complessive della guerra, è comunque un vero e proprio hub attraverso cui Kiev riforniva le sue truppe nella regione, sebbene i funzionari ucraini abbiano cercato di minimizzare l'impatto di una possibile caduta della città in mani russe. Gli analisti dubitano che la Russia possa utilizzare la città come trampolino di lancio per avanzare speditamente verso altre città dell'Ucraina orientale, come Kramatorsk e Sloviansk. Ma il governo ucraino ha avvertito che comunque il rischio esiste.

L'Ucraina ha spiegato più volte nei mesi scorsi che c'è anche un altro motivo per continuare a combattere per una città di media grandezza pressoché sconosciuta a molti, anche in Ucraina, prima della guerra. Il motivo è che alcune delle migliori unità combattenti della Russia continuano a essere impiegate sul terreno. Ovvero, si può ridurre il potenziale offensivo del nemico, giorno dopo giorno. I funzionari occidentali stimano che quasi 30.000 soldati russi siano stati uccisi o feriti a Bakhmut e dintorni. Numeri che non possono essere confermati in modo indipendente.