Baldwin mascherato e sorridente sui social dopo la tragedia sul set

"Fare il genitore in questo momento è un’esperienza complicata, come minimo. Oggi ci siamo ripresi per dar loro una giornata di festa“. Sono giorni difficili per Alec Baldwin e sua moglie dopo la tragedia avvenuta sul set di Rust, in cui ha perso la vita la direttrice della fotografia, Halyna Hutchins.

Su Instagram è Hilaria Baldwin a testimoniare la voglia di ritrovare la normalità, con una serie di scatti che ritraggono la numerosa famiglia mascherata per Halloween. “Costumi last minute…un po’ di tutto rimescolato… ma erano così felici e mi hanno riscaldato il cuore. Buon Halloween dai Baldwinitos”, scrive ancora la 37enne moglie dell'attore e istruttrice di yoga.

Il post non è passato inosservato e ha sollevato un vespaio di polemiche sui social. "Sai chi non fa dolcetto o scherzetto? Il figlio di Halyna!", scrive un utente su Reddit. "Sono disgustato dai Baldwin", aggiunge un altro, spiegando che "andava bene mascherarsi per i figli perché non devono essere puniti per le azioni dei genitori" ma "è di cattivo gusto postare le foto e parlare di tempi difficili". "Chiunque era in dubbio se fargli causa, dopo questo post senza cuore...non sarà più indeciso", commenta un terzo.

L'assistente alla regia "sconvolto e rattristato"

Intanto anche Dave Halls, l'assistente alla regia che ha consegnato a Baldwin la pistola carica, ha rotto per la prima volta il silenzio, dicendosi "sconvolto e rattristato dalla morte di Hutchins". "Halyna non era solo una delle persone più talentuose con cui ho lavorato, era anche un'amica", ha spiegato Halls, augurandosi che "questa tragedia spinga l'industria (cinematografica, ndr) a rivalutare i suoi valori e le sue pratiche".