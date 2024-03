Bambina di 10 anni trovata morta in strada, arrestata la madre

Una donna è stata arrestata con l'accusa di aver ucciso la propria figlia di 10 anni, e di aver lasciato il suo corpo martoriato per strada. La bambina, il cui nome era Shay Kang, era stata trovata lunedì scorso (4 marzo) in un vicoletto a Rowley Regis, in Inghilterra, vicino la casa in cui viveva con la madre. La 33enne Jaskirat Kaur, conosciuta anche come Jasmine Kang, è stata fermata ora dalla polizia e comparirà davanti alla Corte di Wolverhampton con l'accusa di aver ucciso la piccola.

Come riporta la stampa britannica, Shay viveva nella casa con la donna ma, secondo quanto riferito da alcuni residenti, la bambina era stata affidata a un istituto fino a pochi giorni prima della sua morte. A quanto pare erano stati gli insegnanti della sua scuola elementare a richiedere un controllo del benessere della piccola ai servizi sociali, dopo che avevano notato che non era stata iscritta alla scuola vicino casa. La bambina era stata vista viva per l'ultima volta mentre giocava con degli altri bambini nel vicolo cieco domenica sera. E in quello stesso posto poi gli agenti hanno trovato Shay il giorno dopo, con diverse ferite sul corpo e i medici chiamati immediatamente l'hanno dichiarata morta sul posto. La polizia ha affermato che oltre alla madre non non ci sono altri sospetti nell'ambito dell'indagine.

Shay era un'alunna della scuola primaria di Brickhouse, che ha reso omaggio alla giovane "brillante" e ha descritto la sua morte come "devastante". "La nostra scuola è profondamente addolorata per la tragica morte di uno dei nostri bambini. Shay era una bambina brillante, felice e amante del divertimento, benvoluta da tutti, e mancherà molto purtroppo a tutti", ha scritto l'istituto in una nota. I residenti della zona hanno intenzione di liberare dei palloncini in memoria della piccola nel campo da gioco di fronte alla sua casa. Il preside della sua scuola ha inviato un messaggio ai genitori degli alunni dell'istituto in cui ha affermato che "questo sarà ovviamente un momento molto difficile per i bambini e per la comunità locale, mentre tutti noi facciamo i conti con questa notizia devastante". E ha aggiunto: "So che siamo tutti devastati da questa notizia, ma so che supereremo insieme questo momento difficile".