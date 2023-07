Bambina 11enne cade dalla barca e rimane uccisa dalle eliche

Una bambina di 11 anni è morta in un tragico incidente in mare, cadendo dalla barca su cui stava viaggiando e finendo purtroppo tranciata dalle eliche del motore. Si tratta della giovane Olivia, figlia di Brad Knighton, l'ex portiere dei New England Revolution, una squadra della Major League Soccer, il massimo campionato di calcio di Stati Uniti e Canada nel quale milita ora anche Lionel Messi. La bambina è morta mercoledì in un incidente in barca a Little River, nella Carolina del Sud.

Le autorità hanno dichiarato che una grande onda causata da un'altra imbarcazione ha fatto oscillare la barca su cui si trovava Olivi, mandando in mare lei e altre otto persone. La ragazza è stata colpita dall'elica ed è poi morta per le ferite riportate. Nessun altro è rimasto ferito. Brad Knighton ha pubblicato sui social media un tributo alla figlia, dicendo che "non ci sono parole per esprimere la profondità del nostro dolore e della nostra tristezza in questo momento". Ha detto che la sua famiglia è ancora sotto shock "per l'improvvisa e tragica perdita della nostra bella e brillante figlia, Olivia, a causa di uno sfortunato incidente nautico. Siamo ancora tutti increduli che la sua luce luminosa e pura ci sia stata portata via così improvvisamente".

I Revolution hanno pubblicato sui social media un messaggio per la famiglia Knighton. "Olivia era una luce brillante e splendente, una presenza amata dai Revolution per tutta la sua vita, che portava sempre un sorriso e una risata al Gillette Stadium e alla nostra struttura di allenamento quando veniva a trovarci. La sua improvvisa perdita lascia un profondo vuoto nei nostri cuori". Il club ha inoltre dichiarato che sosterrà la famiglia Knighton in ogni modo possibile.

Continua a leggere su Today.it