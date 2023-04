"Mia nipote di 2 anni ha già due fucili": il racconto choc della governatrice Usa

La sua nipotina, Addie, non ha ancora compiuto due anni, ma in compenso ha già in dote ben due fucili, perché "presto le serviranno". Stanno suscitando polemiche negli Stati Uniti le dichiarazioni di Kristi Noem, governatrice del South Dakota e potenziale candidata repubblicana alla Casa Bianca.

Durante un evento della National rifle association (Nra), la potente lobby delle armi statunitense, del 14 aprile in Indiana, Noem ha voluto raccontare il 'buon esempio' della sua famiglia nell'educazione dei bambini. Parlando dei suoi nipotini, la governatrice ha citato il caso della piccola Addie: "Voglio rassicurarvi - ha detto alla platea - (la bambina, ndr) ha già due fucili, di cui presto avrà bisogno, e ha anche un piccolo pony di nome Sparkles. Quindi la ragazza è ben messa".

Le parole di Noem arrivano a pochi giorni dall'ennesima strage in una scuola Usa: a marzo, in una elementare a Nashville una sparatoria ha ucciso tre bambini di 9 anni e tre impiegati dell'istituto. A gennaio, un bambino di 6 anni ha sparato alla sua insegnante, ferendola gravemente, e la scorsa settimana il giudice ha deciso di perseguire la madre del piccolo, che deteneva l'arma usata dal figlio.

Gov. Kristi Noem (R-SD), addressing the NRA-ILA Leadership Forum, says her nearly 2-year-old granddaughter “already has a shotgun, and she already has a rifle.” pic.twitter.com/d7V4Kslmo3 — The Recount (@therecount) April 14, 2023

Questi episodi non sono stati i soli degli ultimi mesi: secondo il Gun Violence Archive, dall'inizio del 2023 negli Usa ci sono state più di 155 sparatorie di massa e più di 12mila morti legate alle armi. Un fenomeno che ha spinto il partito democratico a chiedere maggiori restrizioni nella vendita della armi, con il presidente Jeo Biden che ha invitato i governatori a ripristinare almeno il divieto di vendita di armi d'assalto scaduto nel 2004.

La risposta di Noem a queste pressioni, fortemente avversate dalla potente Nra, è arrivata proprio durante l'evento in Indiana, in cui ha firmato un decreto per favorire i rapporti tra le banche e le imprese che producono armi. Nello specifico, il decreto vieta alle agenzie del South Dakota di lavorare con le banche che non concedono prestiti all'industria delle armi per ragioni etiche. Questo atto, ha spiegato Noem, "proteggerà il diritto concesso da Dio di detenere e portare armi dall'essere violato dalle istituzioni finanziarie".